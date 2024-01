Todd Bowles de Bucs sur le fait de ne pas avoir utilisé le dernier temps mort : “Le jeu était terminé”

TAMPA, Floride – L’entraîneur des Buccaneers de Tampa Bay, Todd Bowles, a déclaré que le fait que son équipe n’ait pas utilisé son dernier temps mort lors de la défaite 31-23 des Bucs en séries éliminatoires contre les Lions de Détroit n’était pas une question d’étiquette d’entraîneur.

Au lieu de cela, a-t-il dit, il s’agissait de reconnaître que « le jeu était terminé ».

“Ce n’est pas un gentlemen’s Agreement”, a déclaré Bowles lundi. “Ils étaient à portée de tir. Nous aurions eu 12 secondes, calculées, après avoir utilisé ce temps mort pour revenir. Ensuite, nous aurions perdu 11 points, donc c’est plutôt inutile. Vous savez en quelque sorte quand le le jeu est terminé. Le jeu était terminé.

Alors que les Bucs menaient 31-23, le quart-arrière Baker Mayfield a été intercepté par le secondeur intérieur des Lions Derrick Barnes avec 1:39 à jouer. Le quart-arrière des Lions, Jared Goff, s’est mis à genoux lors de trois clichés consécutifs, avec son dernier genou à terre à 37 secondes. Le centre Frank Ragnow a récupéré le ballon avec 14 secondes à jouer au chronomètre de jeu.

L’entraîneur des Lions, Dan Campbell, a déclaré qu’il était conscient qu’il restait aux Bucs un dernier temps mort et qu’ils auraient pu descendre sur le terrain.

“Ouais, écoutez, eh bien, tout d’abord, nous n’avons pas bien géré tout cela de notre côté. Nous aurions dû saigner plus que nous ne l’avons fait”, a déclaré Campbell. “Écoutez, je serai le premier à l’admettre. Et c’est de ma faute. Mais oui, nous savions qu’il leur restait un temps mort, et je pouvais dire qu’il n’allait pas l’appeler. Et donc, c’est juste – c’est comment ça s’est terminé.”

Si Bowles avait utilisé son dernier temps mort, les Lions auraient pu tenter un long panier ou lancer un botté de dégagement. Bowles a supposé que le panier aurait été réussi, mais rien ne garantissait que le botteur des Lions Michael Badgley aurait réussi le coup de pied à 49 mètres, car Badgley est 5 sur 13 (38,5%) dans sa carrière sur des tirs de 50- plus les mètres. Sur des coups de pied de 49 mètres précisément, Badgley est 3 sur 4, avec son seul échec contre les New England Patriots lors de la semaine 15 de la saison 2021.

Un panier manqué aurait entraîné un revirement sur les downs et aurait pu mettre les Bucs à distance de frappe sur leur propre ligne de 39 verges à 30 secondes de la fin. Un botté de dégagement aurait coincé les Bucs profondément et leur aurait quand même donné une chance à un Je vous salue Marie, même s’ils auraient eu besoin d’une conversion réussie de 2 points pour passer en prolongation. Les Bucs ont échoué lors de leur précédente tentative de conversion de 2 points après un touché de 16 verges de Mike Evans avec 4:41 à jouer.

Bowles a déclaré: “Je ne sais pas à quoi sert un temps mort si vous ne pouvez pas en profiter.”

Ce n’est pas la première fois que les temps morts ne sont pas utilisés pour Bowles. Lors de la défaite 23-17 en prolongation des Bucs contre les Browns de Cleveland en 2022, Bowles n’a pas demandé de temps mort après un troisième arrêt de Lavonte David, juste avant que David Njoku ne marque un touché de 12 verges sur les quatrième et 10, ce qui ont conservé du temps sur leur possession finale. L’explication de Bowles était qu’il ne voulait pas donner plus de temps aux Browns pour rédiger une pièce.

Les Bucs ont récupéré le ballon à 32 secondes de la fin après que les Browns aient égalisé 17-17. Encore une fois, au lieu d’utiliser un temps mort, Bowles a demandé à son équipe de se précipiter vers la ligne de mêlée et d’exécuter un jeu, qui a brûlé 12 secondes avant que le ballon ne soit cassé. Ce n’est qu’après une passe de 26 verges complétée par Julio Jones aux deuxième et 9e places que Bowles a utilisé son premier temps mort avec 8 secondes.