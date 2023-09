Todd Boehly se tourne vers la légende de Chelsea en tant que nouvel investisseur

Le vétéran de Chelsea, John Terry, pourrait devenir un investisseur dans l’équipe qui a fait de lui un nom bien connu dans ce sport.

Le Telegraph rapporte que l’ancien défenseur anglais souhaite acheter jusqu’à 10 % du club. Terry ferait partie d’un groupe d’investissement approuvé par Todd Boehly.

Les supporters ont exprimé un certain mécontentement face au style de gestion non conventionnel de Boehly depuis qu’il a pris le contrôle de l’équipe. Les fans des Blues ont été surpris par son approche aléatoire de l’acquisition de joueurs lors de sa première fenêtre de transfert à la tête.

Toutefois, les récentes nominations à des postes administratifs clés indiquent qu’une stratégie plus poussée est désormais mise en œuvre. L’accueil défavorable de l’Américain fait suite aux mauvais résultats enregistrés depuis son rachat. De plus, il n’est pas Roman Abramovich. Le Russe a financé à lui seul le club avec un succès sans précédent au cours des deux dernières décennies.

Pourquoi Todd Boehly recherche-t-il de nouveaux investissements ?

Selon le rapport, les fans pourraient avoir leur avis sur l’offre via le site Web PrimaryBid. Il s’agit d’une plateforme d’investissement qui facilite la mise en commun de petits investissements pour acquérir des actions dans de grandes entreprises. Anand Sambasivan, co-fondateur et PDG de la plateforme, est un fan inconditionnel de Chelsea et détenteur d’un abonnement.

On ne sait pas si Boehly réduirait ses actions pour faire de la place à un nouvel investisseur, tout comme le processus par lequel les 10 % de propriété deviendraient disponibles. Le propriétaire américain préfère utiliser des investissements en actions pour financer des initiatives telles que la construction d’un nouveau stade, la revitalisation de Cobham et l’expansion du système des clubs.

John Terry n’est pas nouveau en tant qu’investisseur à Chelsea

Avant cela, Terry avait été membre d’un syndicat de 310 millions de dollars qui espérait acheter aux fans une participation de 10 pour cent dans le club. Lorsque Roman Abramovich a mis le club en vente l’année dernière, un groupe d’investisseurs a formé le consortium.

Le True Blues Consortium, dirigé par Terry, a promis à ses supporters la possibilité d’investir dans l’équipe pour aussi peu que 124 $. Le consortium a promis d’avoir un membre du conseil d’administration de Chelsea et que les supporters qui ont adhéré au programme auraient également leur mot à dire dans la nomination de ce membre.

