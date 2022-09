Todd Boehly en pourparlers pour acheter un club portugais

Le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, cherche à élargir son portefeuille de clubs de football, avec un club portugais qui attire son attention.

Les rapports affirment que l’homme d’affaires américain est actuellement en pourparlers pour acheter le Portimonense Sporting Club au Portugal. Boehly, avec ses partenaires, est également copropriétaire des Dodgers de Los Angeles (MLB) et des Sparks de Los Angeles (WNBA).

Le club portugais est actuellement quatrième au classement de la Primeira Liga. Fondée il y a plus de 100 ans, Portimonense n’a jamais remporté de titre de première division ni de trophée important. Ils ont cependant atteint la compétition européenne une fois dans les années 1980. Portimonense a été éliminé de la Coupe UEFA, désormais appelée Ligue Europa, par le Partizan 4-1 au total.

Boehly a fait la une des journaux plus tôt dans le mois lorsqu’il a suggéré d’organiser un match des étoiles en Premier League. Mais peut-être perdu dans l’agitation entourant la déclaration audacieuse était son projet d’acheter d’autres clubs de football européens.

“Nous avons parlé d’avoir un modèle multi-clubs”, a déclaré Boehly lors de la même conférence au cours de laquelle il a parlé du match des étoiles. “J’aimerais continuer à développer l’empreinte. Il y a différents pays où il y a des avantages à avoir un club. Red Bull fait du bon travail. Manchester City a un grand réseau de clubs.

#𝗦𝗔𝗟𝗧𝗡𝗬 a un peu de tout. #Chelsea FC le président Todd Boehly offre un aperçu fascinant de sa vision globale du club anglais de Premier League. pic.twitter.com/wa9aBHuGKe — SEL 🇺🇦 (@SALTConference) 13 septembre 2022

L’homme d’affaires a affirmé qu’il voulait acheter des équipes supplémentaires pour créer essentiellement un système d’alimentation pour Chelsea. “Notre objectif est d’assurer des voies à nos jeunes stars pour accéder au terrain de Chelsea tout en leur donnant du temps de jeu réel. Pour ce faire, il faut passer par un autre club dans une ligue vraiment compétitive en Europe.

L’agent portugais Jorge Mendes est devenu consultant pour Chelsea pour aider à choisir un club à acheter dans son pays natal. Boehly et compagnie ne peuvent pas non plus se faire après avoir potentiellement acheté Portimonense. L’Evening Standard suggère également que le nouveau régime examine également ses options pour acquérir un club en Belgique.

Boehly a déjà été récemment rejeté par les propriétaires de Santos (Brésil) et Sochaux (France) dans les tentatives d’achat des clubs.

Alors que les équipes européennes sont un objectif clair pour Boehly, un éventuel achat d’un club brésilien est également toujours dans les cartes. Les jeunes joueurs exerçant leur métier dans le pays sud-américain ont apparemment plus de temps pour se qualifier pour les permis de travail embêtants.

