Todd Boehly de Chelsea signe un expert en transfert de Brighton

Todd Boehly et Chelsea ont arraché un expert en transfert Brighton & Hove Albion. L’équipe de l’ouest de Londres a fait appel à Paul Winstanley pour aider à renforcer son service de recrutement. Anciennement avec les Seagulls, Winstanley faisait partie intégrante du puzzle qui a contribué à faire de Brighton un pilier de la Premier League.

Avec Winstanley, Chelsea a également récemment recruté l’ancien défenseur de Brighton Marc Cucurella, l’international anglais des jeunes Zak Sturge et le manager Graham Potter. Les deux joueurs sont arrivés avant l’embauche de Potter, mais Winstanley a très probablement reçu une recommandation de l’entraîneur. Potter a également fait venir ses entraîneurs adjoints de son ancienne équipe.

Les propriétaires de New Chelsea, Todd Boehly et Behdad Eghbali, ont publié une déclaration commune sur la nouvelle embauche. “Paul va être un excellent ajout à Chelsea”, ont déclaré les propriétaires. Il est très respecté et est un ajout senior clé alors que nous continuons à construire une équipe sportive de classe mondiale avec une profondeur énorme de talent, d’ambition et d’engagement qui travaillera en étroite collaboration avec nous pour faire avancer Chelsea. Paul partage notre philosophie et s’intégrera parfaitement dans l’organisation.

Todd Boehly fait appel à un expert en transfert pour le recrutement

Boehly et sa société ont apparemment réorganisé l’ensemble du personnel de recrutement du club. Ils ont également récemment signé Joe Shields pour co-diriger le département de recrutement et de talent de l’équipe.

“Je suis ravi de rejoindre Chelsea et de continuer à travailler avec Graham Potter et son équipe”, a déclaré Winstanley. « Il y a un réel sentiment d’excitation et d’élan autour du nouveau propriétaire et de ce projet. J’ai hâte de travailler avec un groupe de collègues aussi exceptionnels alors que le club entre dans une nouvelle ère.

Le rôle officiel de Winstanley à Chelsea sera celui de directeur des talents mondiaux et des transferts. Les Blues avaient précédemment demandé à Brighton de parler au gourou des transferts il y a un mois et ont finalement convenu d’un programme de compensation. Winstanley a passé huit ans sur la côte sud à Brighton.

PHOTO : IMAGO / PA Images