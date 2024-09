Tocca al Cholito da centravanti et le Palerme porta bene a Simeone: il dato

L’attestation de la place pour ce tournoi du derby du Sud est forte et le Naples a également pris part à la modeste confrontation avec Modène, éliminé dans le tour précédent seul avec les calories de rigueur. Vincere, aussi, en scioltezza, en utilisant une batterie de feu avec Neres finalement titulaire et Ngonge sugli esterni, entre Raspadori et Giovanni Siméone si aiuteranno al centro dell’attacco.

Et proprement dit, pour la dernière fois, c’est une statistique qui peut être utilisée. Le port de Palerme est un avantage pour les centravants argentins : le Cholito propriétaire du Palerme a signé une doppietta en championnat, en décembre 2016, lorsqu’il a indossava la maglia del Gênes. A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport.