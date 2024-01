TOC lié à des risques de mortalité plus élevés

Résumé: Une nouvelle étude met en évidence un lien préoccupant entre le trouble obsessionnel-compulsif (TOC) et un risque accru de décès dû à des causes naturelles et non naturelles. L’étude, utilisant les données de plus de 60 000 personnes atteintes de TOC, montre un risque de mortalité global 82 % plus élevé que celui des personnes non atteintes de ce trouble.

Parmi les causes naturelles, des risques accrus ont été constatés pour les maladies du système respiratoire, du système génito-urinaire et autres. Les causes non naturelles, en particulier le suicide, ont montré un risque de décès significativement plus élevé chez les personnes atteintes de TOC. Les chercheurs soulignent la nécessité de meilleures stratégies de surveillance et d’intervention pour atténuer ces risques.

Les personnes atteintes de TOC ont un risque de décès quelle qu’en soit la cause 82 % plus élevé que celles sans TOC. L’étude a révélé des risques accrus pour diverses causes naturelles et un risque presque cinq fois plus élevé de décès par suicide. La recherche souligne la nécessité d’une surveillance améliorée et de stratégies d’intervention précoce pour les personnes atteintes de TOC.

Source: BMJ

Selon une étude suédoise publiée dans Le BMJ aujourd’hui.

Les chercheurs soulignent que bon nombre des causes naturelles de décès sont évitables, ce qui suggère que de meilleures stratégies de surveillance, de prévention et d’intervention précoce devraient être mises en œuvre pour réduire le risque d’issue fatale chez les personnes atteintes de TOC.

Le TOC est généralement un trouble psychiatrique à long terme qui touche environ 2 % de la population. Elle se caractérise par des pensées, des pulsions ou des images intrusives qui déclenchent des niveaux élevés d’anxiété et d’autres sentiments pénibles, appelés obsessions, que la personne tente de neutraliser en s’engageant dans des comportements ou des rituels répétitifs, appelés compulsions.

En revanche, les personnes atteintes de TOC présentaient un risque de décès dû à des tumeurs (néoplasmes) 10 % inférieur. Crédit : Actualités des neurosciences

Le TOC est également associé à des résultats scolaires médiocres, à de mauvaises perspectives d’emploi, à des troubles liés à la consommation d’alcool et de substances et à un risque accru de décès.

Les études antérieures sur les causes spécifiques de décès liées au TOC se sont principalement concentrées sur les causes non naturelles (par exemple le suicide), mais on sait peu de choses sur les causes naturelles spécifiques.

Pour combler ce manque de connaissances, les chercheurs ont entrepris d’estimer le risque de décès toutes causes confondues et de cause spécifique chez les personnes atteintes de TOC par rapport aux personnes non affectées appariées de la population générale et à leurs frères et sœurs non affectés.

En utilisant les données de plusieurs registres de population suédois, ils ont identifié 61 378 personnes atteintes de TOC et 613 780 personnes sans TOC appariées (1:10) par sexe, année de naissance et comté de résidence, ainsi qu’un autre groupe de frères et sœurs de 34 085 personnes atteintes de TOC et 47 874 sans TOC. .

L’âge moyen au moment du diagnostic du TOC était de 27 ans et les groupes ont été suivis pendant une moyenne de 8 ans de janvier 1973 à décembre 2020.

Dans l’ensemble, les personnes atteintes de TOC présentaient un taux de mortalité plus élevé que les individus appariés sans TOC (8,1 contre 5,1 pour 1 000 années-personnes, respectivement).

Après ajustement sur une série de facteurs potentiellement influents tels que l’année de naissance, le sexe, le pays, le statut de migrant, l’éducation et le revenu familial, les personnes atteintes de TOC présentaient un risque accru de décès, quelle qu’en soit la cause, de 82 %. Le risque excessif de décès était plus élevé pour les causes naturelles (risque accru de 31 %) et, en particulier, pour les causes non naturelles (risque multiplié par 3).

Parmi les causes naturelles de décès, les personnes atteintes de TOC présentaient des risques accrus dus aux maladies du système respiratoire (73 %), aux troubles mentaux et comportementaux (58 %), aux maladies du système génito-urinaire (55 %), aux maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques ( 47 %), les maladies du système circulatoire (33 %), du système nerveux (21 %) et du système digestif (20 %).

Parmi les causes non naturelles, le suicide présentait le risque de décès le plus élevé (un risque presque cinq fois plus élevé), suivi des accidents (un risque accru de 92 %).

Le risque de décès toutes causes confondues était similaire chez les femmes et les hommes, bien que les femmes atteintes de TOC présentaient un risque relatif plus élevé de mourir de causes non naturelles que les hommes atteints de TOC, probablement en raison du risque de base plus faible parmi les femmes de la population générale, note les chercheurs.

En revanche, les personnes atteintes de TOC présentaient un risque de décès dû à des tumeurs (néoplasmes) 10 % inférieur.

Il s’agit d’une étude observationnelle, elle ne peut donc pas établir la cause, et les chercheurs soulignent que les données du registre incluent uniquement les diagnostics posés dans le cadre de soins spécialisés. On ne sait pas non plus si les résultats se généralisent à d’autres contextes avec des populations, des systèmes de santé et des pratiques médicales différents.

Néanmoins, il s’agissait d’une vaste étude basée sur des données nationales de haute qualité, et les résultats sont restés largement inchangés après de nouveaux ajustements en fonction des conditions psychiatriques et des facteurs familiaux, ce qui suggère qu’ils résistent à un examen minutieux.

Ainsi, les chercheurs concluent : « Les maladies non transmissibles et les causes externes de décès, notamment les suicides et les accidents, contribuent largement au risque de mortalité chez les personnes atteintes de TOC. De meilleures stratégies de surveillance, de prévention et d’intervention précoce devraient être mises en œuvre pour réduire le risque d’issue fatale chez les personnes atteintes de TOC.

À propos de cette actualité de recherche sur les TOC et la mortalité

Auteur: Relations avec les médias du BMJ

Source: BMJ

Contact: Relations avec les médias du BMJ – BMJ

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

“Mortalité toutes causes confondues et cause spécifique dans le trouble obsessionnel-compulsif : étude de cohorte appariée à l’échelle nationale et de cohorte fraternelle» de Lorena Fernández de la Cruz et al. BMJ

Abstrait

Mortalité toutes causes confondues et cause spécifique dans le trouble obsessionnel-compulsif : étude de cohorte appariée à l’échelle nationale et de cohorte fraternelle

Objectif

Estimer le risque de mortalité toutes causes confondues et de cause spécifique chez les personnes atteintes de trouble obsessionnel-compulsif (TOC) par rapport aux personnes appariées non affectées de la population générale et à leurs frères et sœurs non affectés.

Conception

Étude de cohorte appariée basée sur la population et de cohorte fraternelle.

Paramètre

Lien d’enregistrement en Suède.

Participants

Cohorte basée sur la population comprenant 61 378 personnes atteintes de TOC et 613 780 personnes non affectées, appariées (1:10) sur le sexe, l’année de naissance et le comté de résidence ; cohorte fraternelle composée de 34 085 personnes atteintes de TOC et de 47 874 frères et sœurs non affectés. Les cohortes ont été suivies pendant une durée médiane de 8,1 ans au cours de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 2020.

Principales mesures des résultats

Toutes causes et causes spécifiques de mortalité.

Résultats

4 787 personnes atteintes de TOC et 30 619 personnes non affectées sont décédées au cours de la période d’étude (taux brut de mortalité de 8,1 et 5,1 pour 1 000 années-personnes, respectivement). Dans les modèles stratifiés à risques proportionnels de Cox, ajustés en fonction de l’année de naissance, du sexe, du pays, du statut de migrant (nés en Suède ou à l’étranger) et des variables sociodémographiques (dernier diplôme enregistré, état civil et revenu familial), les personnes atteintes de TOC présentaient un risque accru de souffrir de tous les risques. mortalité due à des causes naturelles (1,31, 1,27 à 1,37) et à des causes non naturelles (3,30, 3,05 à 3,57). Parmi les causes naturelles de décès, celles dues aux maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, aux troubles mentaux et comportementaux et aux maladies des systèmes nerveux, circulatoire, respiratoire, digestif et génito-urinaire étaient plus élevées dans la cohorte TOC. À l’inverse, le risque de décès dû à des néoplasmes était plus faible dans la cohorte TOC que dans la cohorte non affectée. Parmi les causes non naturelles, le suicide présentait le taux de risque le plus élevé, suivi des accidents. Les résultats étaient robustes à l’ajustement pour les comorbidités psychiatriques et la confusion familiale.

Conclusions

Les maladies non transmissibles et les causes externes de décès, notamment les suicides et les accidents, contribuaient largement au risque de mortalité chez les personnes atteintes de TOC. De meilleures stratégies de surveillance, de prévention et d’intervention précoce devraient être mises en œuvre pour réduire le risque d’issue fatale chez les personnes atteintes de TOC.