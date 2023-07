Toby Keith traverse la bataille contre le cancer de l’estomac pour se produire à nouveau

Toby Keith a fait son grand retour sur scène après avoir révélé qu’il luttait contre un cancer de l’estomac l’été dernier.

La star de la musique country s’est produite le week-end du 4 juillet dans sa ville natale de Norman, dans l’Oklahoma. Des centaines de personnes se sont présentées pour regarder l’interprète de « As Good As I Once Was » lors de ses concerts éphémères vendredi et samedi.

La résidente normande Joanna Hall, qui a assisté à l’émission de vendredi, a déclaré à l’Associated Press que Keith, 61 ans, avait fait une excellente performance et était « très reconnaissant envers tous ceux qui se sont présentés ».

TOBY KEITH « SE SENT BIEN » AU MILIEU DE LA BATAILLE CONTRE LE CANCER DE L’ESTOMAC ET ESPÈRE « ÊTRE DE NOUVEAU SUR LA ROUTE BIENTÔT »

« Il a semblé un peu surpris que tant de gens soient là », a déclaré Hall. « Il était comme, ‘C’était censé être un secret… C’était un plus grand secret que ce que j’avais prévu.' »

L’attaché de presse de Keith a confirmé au média que Keith et son Easy Money Band avaient joué pendant environ deux heures et demie les deux soirs.

Le mois dernier, les représentants de Keith ont déclaré à Fox News Digital qu’il « se sentait bien » et qu’ils « prévoyaient que Toby serait bientôt sur la route » après plus d’un an d’absence de la scène.

« Tout cela est une bonne nouvelle », ont ajouté ses représentants.

L’interprète de « Should’ve Been A Cowboy » a révélé un diagnostic de cancer de l’estomac il y a près d’un an après avoir secrètement lutté contre la maladie pendant six mois.

TOBY KEITH RÉVÈLE LE DIAGNOSTIC DU CANCER DE L’ESTOMAC ; RECEVOIR ‘CHIMIO, RADIATION ET CHIRURGIE’

« L’automne dernier, on m’a diagnostiqué un cancer de l’estomac », a-t-il écrit en juin 2022. « J’ai passé les 6 derniers mois à recevoir de la chimio, de la radiothérapie et de la chirurgie. Jusqu’ici, tout va bien. J’ai besoin de temps pour respirer, récupérer et me détendre. »

Il a ajouté : « J’ai hâte de passer ce temps avec ma famille. Mais je verrai les fans plus tôt que tard. J’ai hâte. »

Keith, qui aura 62 ans ce week-end, a déclaré à The Oklahoman le mois dernier qu’il poursuivait sa chimiothérapie, que sa tumeur avait diminué d’un tiers et que ses tests sanguins semblaient bons.

TOBY KEITH PARLE DE LA NOUVELLE CHANSON « HAPPY BIRTHDAY AMERICA » POUR LE 4 JUILLET

Le musicien country s’est également dit optimiste quant à sa santé et a noté que « fondamentalement, tout est dans une tendance vraiment positive ».

« On ne sait jamais avec le cancer, alors il faut se préparer », a-t-il souligné.

À l’époque, Keith a déclaré qu’il avait également le calendrier et l’endurance nécessaires pour se produire à nouveau.

« J’ai plus de vent », a-t-il déclaré au point de vente.

« Tout ce que j’ai à faire, c’est voir si je peux passer deux ou trois nuits de travail et faire une petite pause dans cette chimio, et nous retournerons au travail. »

