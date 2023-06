Toby Keith espère être « de nouveau sur la route bientôt ».

Le musicien country de 61 ans « se sent bien » au milieu de sa bataille contre le cancer de l’estomac.

Les représentants de Keith ont déclaré mardi à Fox News Digital qu’il « se sentait bien » et qu’ils « prévoyaient que Toby serait bientôt sur la route » après plus d’un an d’absence de la scène.

TOBY KEITH RÉVÈLE LE DIAGNOSTIC DU CANCER DE L’ESTOMAC ; RECEVOIR ‘CHIMIO, RADIATION ET CHIRURGIE’

« Tout cela est une bonne nouvelle », ont ajouté ses représentants.

L’interprète de « Should’ve Been A Cowboy » a révélé un diagnostic de cancer de l’estomac il y a près d’un an après avoir secrètement lutté contre la maladie pendant six mois.