Toby Keith partage une mise à jour sur la santé au milieu de la bataille contre le cancer de l’estomac

Toby Keith a parlé de sa bataille contre le cancer de l’estomac pour la première fois depuis qu’il a révélé son diagnostic en juin.

La star de la musique country de 61 ans a partagé une mise à jour sur sa santé et ses futurs projets de tournée lors d’une apparition sur “Hot 20 Countdown” de CMT.

“Je pense à me remettre en forme pour le combat”, a déclaré Keith dans un aperçu de l’interview partagée sur les réseaux sociaux.

Il a poursuivi : “J’ai besoin d’un peu de temps pour me reposer et guérir.”

“C’est assez débilitant de devoir traverser tout cela”, a admis le hitmaker “Un peu moins de conversation et beaucoup plus d’action”.

“Mais tant que tout reste bien en place, nous envisagerons quelque chose de bien à l’avenir.”

Le chanteur a annoncé qu’il luttait contre un cancer de l’estomac et qu’il prenait du temps pour se remettre d’un traitement dans des publications qu’il partageait sur ses comptes Instagram et Twitter.

“L’automne dernier, on m’a diagnostiqué un cancer de l’estomac”, écrit-il. “J’ai passé les 6 derniers mois à recevoir de la chimio, de la radiothérapie et de la chirurgie. Jusqu’ici, tout va bien. J’ai besoin de temps pour respirer, récupérer et me détendre.”

Il a ajouté: “J’ai hâte de passer ce temps avec ma famille. Mais je verrai les fans plus tôt que tard. J’ai hâte.”

L’interprète de “Should’ve Been a Cowboy” a par la suite annulé tous ses concerts prévus pour le reste de l’année. Cependant, il a fait une apparition surprise au Jeff Ruby’s Steakhouse à Lexington, Ky. le 4 novembre, où il aurait interprété des chansons telles que “I Love This Bar” et “Sweet Home Alabama” de Lynyrd Skynyrd.

Le 8 novembre, Keith a reçu le BMI Icon Award aux BMI Country Awards à Nashville, Tenn, rejoignant une liste prestigieuse d’anciens récipiendaires qui comprend Willie Nelson, Merle Haggard, Dolly Parton, Kris Kristofferson, Loretta Lynn et Hank Williams, Jr.

Au cours de la cérémonie, Carrie Underwood et Eric Church ont rendu hommage à Keith en interprétant des reprises de “Should’ve Been a Cowboy” et “I Love This Bar”.

Keith est un défenseur de longue date des familles confrontées à un diagnostic de cancer et a aidé à fonder Ally’s House en 2004, un groupe à but non lucratif qui aide les enfants de l’Oklahoma atteints de cancer et leurs familles.

L’organisation à but non lucratif porte le nom d’Allison Webb, la fille de deux ans de Scott Webb, membre original du groupe de Keith, et de sa femme Lisa. Allison est décédée en 2003 d’un cancer du rein avant son troisième anniversaire.

Suivant les traces d’Ally’s House, il a créé la Toby Keith Foundation en 2006 « pour encourager la santé et le bonheur des patients cancéreux pédiatriques .”

“En 2014, la fondation a ouvert OK Kids Korral, un foyer gratuit, pratique et confortable pour les patients pédiatriques atteints d’un cancer qui reçoivent un traitement à l’hôpital pour enfants de l’OU Medical Center, au Stephenson Cancer Center et dans d’autres établissements à proximité”, a déclaré l’énoncé de mission de la fondation.

Plus tôt cette semaine, Keith a partagé une photo réconfortante sur Instagram dans laquelle il a été vu tenant un jeune patient atteint de cancer alors qu’ils souriaient et levaient les pouces.

« Bravo si vous célébrez #GivingTuesday en faisant un don à la @tkfoundation1 ! il a écrit dans la légende. “Vos dons rendent possible OK Kids Korral, un deuxième chez-soi pour les enfants atteints de cancer et leurs familles.”

Tracy Wright de Fox News a contribué à ce rapport.