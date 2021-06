Toby et Kaz de Love Island s’affrontent ce soir à un rendez-vous gênant alors qu’elle lui dit « vous êtes annulé »

Kaz de LOVE Island a dit à Toby qu’il avait été annulé après que le couple ait eu un rendez-vous désastreux.

Dans les scènes qui seront diffusées ce soir, le blogueur de mode et le footballeur sont assis pour un pique-nique romantique – mais la conversation ne semble pas se dérouler très bien.

2 Kaz décide de questionner Toby pendant leur pique-nique

Kaz décide de lui proposer divers scénarios pour voir comment il réagit, en commençant par lui demander : « Voudrais-tu m’envoyer un texto ‘tu peux venir si tu veux’ ?

L’air inquiet, Toby a répondu: « Je ne sais pas. »

Peu impressionné, Kaz a déclaré: « Non, non, non, la réponse devrait être non. »

2 Toby ne semble pas clair sur ce qu’il est censé répondre

Elle a continué à le tester en disant: « Alors, est-ce que je viens regarder des matchs de football? »

Toby répondit timidement : « Si tu veux. »

Kaz lui a dit: « Non, tu es annulé. »

Cela ne se passe pas comme prévu et elle finit par dire qu’il est « annulé ».

Le couple, tous deux originaires de l’Essex, a semblé bien s’entendre après s’être mis en couple le premier jour.

Les fans étaient convaincus qu’ils tiendraient la distance après s’être embrassés deux fois et il lui a sucé les orteils pendant une tâche.

Cependant, les patrons de Love Island ont jeté une clé dans les travaux en faisant allusion à la romance entre Kaz et Brad après avoir partagé une photo d’eux discutant sur un balcon.

