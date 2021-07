Toby de Love Island trompera Abigail à Casa Amor dès qu’une fille le « regarde », prévient l’ex-insulaire Rachel Finnis

Insulaire VIDÉO Rachel Finnis insiste Toby va tromper Abigail à Casa Amor dès qu’une fille « le regarde ».

Le footballeur semi-pro a déjà tourné la tête deux fois cette série – et Rachel est convaincue que cela se reproduira.

Rex

Toby a largué Chloé pour la bombe Abigail[/caption]

Toby a largué Chloé pour Abigail après avoir quitté Kaz pour Chloé. Il va maintenant faire face à la tentation des filles de Casa Amor juste un jour après s’être mis en couple avec Abigail.

S’adressant exclusivement à The Sun’s Love Island – À propos de Last Night, Rachel a déclaré: « J’étais l’équipe Toby depuis le début pour être honnête parce que comme il l’a dit, il grandit, il apprend et c’est bon pour lui, mais en même temps cette croissance de que l’apprentissage ne s’est pas arrêté.

« Abigail ne sera pas là où il s’arrêtera. Casa Amor arrive, il pourrait y avoir la fille parfaite pour lui.

« Écoutez, il s’est installé avec Kaz, Chloé lui a greffé, a couru là-bas, Abigail 45 minutes dans la villa lui montre de l’intérêt, il y court. Il suffit de regarder dans cette direction. Et il y ira.

Toby a provoqué des ondes de choc dans la célèbre villa lorsque sa tête a été tournée par le superbe tatoueur Abi.

Chloé a eu le cœur brisé lorsqu’il a admis qu’il voulait apprendre à la connaître – et a rapidement mis fin à leur romance.

Pour frotter le sel dans la plaie, il y a eu un recouplage immédiatement après, et Toby a poursuivi en choisissant la bombe, laissant son ancien partenaire vulnérable.

Cependant, elle a été sauvée par Hugo – envoyant la nouvelle fille Georgia chez elle – mais il a ébouriffé les plumes lorsqu’il a fait une série de railleries à propos de Toby dans son discours de recouplage.

Les fans prétendent que Toby n’a largué Chloé que parce qu’il s’inquiète pour l’opinion publique.

Toby est un joueur tellement joueur, il sait que lui et Chloé sont le couple le moins préféré du public, alors il a choisi une fille différente cette fois-ci.

Fan de Love Island

Le beau gosse a été secoué plus tôt dans la série lorsque lui et Chloé ont été élus l’un des couples les moins compatibles par les téléspectateurs.

Puis cette semaine, lui et Chloé ont subi un autre coup dur lorsqu’ils ont chacun été élus l’un des candidats les moins populaires.

Rex

Les fans pensent que la tête de Toby sera tournée[/caption]

ITV

Les fans pensent que c’est un « jeu » après que lui et Chloé ont atterri en bas des votes du public[/caption]

