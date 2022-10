Toby de Love Island dévoilera la vérité derrière une rupture de choc avec Chloe Burrows dans une nouvelle émission de téléréalité

AIMEZ Toby de l’île Aromolaran est sur le point de parler de sa séparation de choc avec Chloe Burrows devant les caméras.

Toby, 23 ans, dévoilera les raisons de leur rupture dans la nouvelle série de télé-réalité The Big Celebrity Detox, que The Sun Online peut révéler en exclusivité.

Toby Aromolaran a renversé la mèche sur ses problèmes de romance avec Chloe Burrows

La star de Love Island parle de ses problèmes relationnels dans une nouvelle émission de téléréalité

Le footballeur, qui a rencontré Chloé, 27 ans, lors de la série Love Island de l’année dernière, a raconté leurs problèmes lors du tournage de l’émission.

Ils ont maintenant rompu.

Une source nous a dit : « Toby a vraiment surpris les autres célébrités de la série avec sa franchise à propos de ses difficultés relationnelles avec Chloé.

“Il a fait beaucoup d’introspection là-dedans car toutes les stars se sont fait retirer leur téléphone, donc cela lui a donné beaucoup de temps pour réfléchir.

“En plus d’avoir des thérapies de bien-être extrêmes comme les colonics et la thérapie par piqûre d’abeille, les célébrités ont également subi des séances de thérapie intenses avec un gourou de la santé mentale devant la caméra.

“On le verra avoir des séances qui sont devenues assez profondes pour lui.”

L’initié a ensuite révélé que c’était le moment où Toby tournait la série E4 qui a déclenché sa rupture avec Chloé.

“Le spectacle a été le catalyseur pour lui de prendre la décision de mettre un terme à sa relation avec Chloé”, a ajouté la source.

The Sun Online a révélé en septembre que Toby s’était inscrit à The Big Celebrity Detox, qui devrait être diffusé plus tard cette année ou au début de 2023.

La star de Love Island, Megan Barton-Hanson, a également accepté de participer à l’émission, qui présentera certains des traitements de santé les plus étranges et les plus farfelus du moment.

Cependant, après seulement deux jours de tournage, Megan a démissionné après avoir réalisé que c’était plus “intense” qu’elle ne l’avait prévu.

Toby, cependant, l’a vu à travers.

Le sportif et star de télé-réalité s’est séparé de Chloé après qu’une histoire d’amour d’un an a été révélée lundi.

Cela vient après que Chloé se soit envolée pour le Maroc avec sa co-star de Love Island 2021 Millie Court la semaine dernière.

Une autre source a confié au Sun : « Chloé et Toby ont décidé de se séparer.

«Ils se sont séparés et il n’y a pas de rancune majeure.

“Toby est actuellement chez un ami pendant qu’ils réfléchissent à ce qu’il faut faire.”

Chloé avait précédemment dit à ses abonnés sur les réseaux sociaux : « Vous savez, j’ai baisé pendant une semaine au Maroc avec Millie… yo tout ce que j’avais à dire, c’est que je voulais y aller et elle a tout fait. Millie Court mérite le putain de monde.

Après que la nouvelle de leur séparation ait éclaté, Toby a pris un coup amer à Chloé sur son propre Instagram, disant qu’il avait besoin “d’être célibataire”.

Chloé et Toby ont terminé à la deuxième place sur Love Island 2021, derrière les vainqueurs Millie et Liam Reardon. Ils ont également rompu depuis.

Toby a tourné pour The Big Celebrity Detox

