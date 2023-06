Toby Alderweireld marque un superbe score pour aider le Royal Antwerp à remporter le titre de 1ère Ligue depuis 1957 : REGARDER

L’affection du défenseur du Royal Antwerp Toby Alderweireld pour sa ville natale est telle qu’il a un tatouage de sa cathédrale gothique encré à l’intérieur de son avant-bras droit mais après ses exploits de dimanche, ce sont les fans qui le garderont à jamais dans leur cœur.

Le joueur de 34 ans a marqué le but vital qui a assuré un premier championnat en 66 ans pour le club qu’il a soutenu tout au long de son enfance mais n’a jamais eu la chance de jouer avant cette année.

Son égalisation cinq minutes après le début des arrêts de jeu au Racing Genk, combinée à une implosion à domicile pour son plus proche challenger Union Saint Gilloise, a permis à Anvers de terminer la saison devant Genk et Union d’un seul point.

Anvers était hors de propos jusqu’à la fin de leur match quand Alderweireld, qui a poussé en avant dans un stratagème désespéré, a frappé à la maison une frappe puissante qui a vu Anvers faire match nul 2-2 à Genk et leur arracher le titre. (L1N37W0EO)

« Je n’ai pas de mots pour cela », a déclaré Alderweireld à la télévision belge. « Tout le monde nous a radiés. Nous nous sommes battus si fort pour cela. C’est pour Anvers, pour ma propre ville. Tout le monde était contre nous, mais nous l’avons fait aujourd’hui. Anvers le mérite depuis des années.

CIRCONSTANCES DRAMATIQUE

Le club, connu sous le nom de « The Great Old » en tant que plus ancien de Belgique, s’est hissé dans une position de vainqueur du titre lors des éliminatoires du championnat après avoir terminé la saison régulière à la troisième place.

Ils auraient pu remporter le titre le week-end dernier à domicile contre Union mais ont concédé une égalisation tardive pour voir la chance glisser et se sont affrontés dimanche lors de la dernière journée de la campagne où le destin du titre s’est réglé dans des circonstances dramatiques.

Alderweireld a quitté Anvers à l’âge de 15 ans pour rejoindre l’académie de l’Ajax Amsterdam, faisant irruption dans la première équipe à l’adolescence et remportant trois titres de champion des Pays-Bas.

Il a également remporté la Liga avec l’Atletico Madrid en 2014 avant de déménager à Tottenham Hotspur, via Southampton, pour un contrat de cinq ans en 2015, disputant leur défaite en finale de la Ligue des champions 2019.

Six saisons aux Spurs ont été suivies d’une année au Qatar, mais l’ancien défenseur belge a toujours eu un passage à Anvers dans son viseur.

« J’ai eu la chance de disputer des matchs comme une finale de Ligue des champions ou une demi-finale de Coupe du monde, mais c’est le plus grand moment de ma carrière », a déclaré Alderweireld.

« Quand Anvers m’a contacté, 9 personnes sur 10 m’ont dit : ‘Ne fais pas ça, le club n’est pas prêt’. Je l’ai fait quand même, purement par amour pour le club et la ville.

« Vous ne devriez pas sous-estimer à quel point ce (jeu) était difficile mentalement. Réaliser une telle performance est vraiment fantastique. »

