Tobias Ellwood déclare que les députés ne sont pas un « jeu équitable » après une manifestation chez eux

Plus de 60 personnes, certaines brandissant des drapeaux palestiniens, se sont rassemblées lundi à son domicile pour appeler à un cessez-le-feu à Gaza.

M. Ellwood et sa famille n’étaient pas à leur domicile du Dorset à ce moment-là après que la police les ait avertis de “rester à l’écart”.

S’adressant à Evan Davis, M. Ellwood a déclaré : “Nous allions dans cette direction, on nous a conseillé de ne pas nous rendre sur la propriété… arriver à travers cette foule aurait contrarié la situation.”

“Après avoir récupéré ces renseignements, ils ont bloqué mon allée, ils ont protégé ma propriété avec leurs véhicules et une unité d’intervention armée était positionnée au coin de la rue”, a-t-il ajouté.

La police du Dorset a déclaré que des agents avaient été déployés au domicile de M. Ellwood, mais qu’aucune arrestation n’avait été effectuée et que les manifestants étaient partis à 20h50 GMT.

Les organisateurs de la manifestation ont déclaré qu’elle était “tout à fait légale” et qu’elle était une réponse au bombardement israélien de Rafah, dans le sud de Gaza, qui était “le lieu d’abri de plus de 1,6 million de réfugiés”.

Ils ont déclaré qu’ils souhaitaient que M. Ellwood appelle à “un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel” à Gaza.

Interrogé sur la différence entre une protestation légitime et une intimidation, M. Ellwood a déclaré : « Tous les députés s’attendent à des critiques de temps en temps, cela vient avec le territoire, mais la barre du traitement acceptable est en baisse.

“Publier l’adresse privée, pour mobiliser un rassemblement agressif et intimidant devant la propriété résidentielle d’un député, ayant un impact non seulement sur la famille mais aussi sur les voisins, est pour moi un pas de trop.

Il a déclaré qu’il estimait que “la curiosité politique devrait être encouragée”, mais a insisté sur le fait que “les députés ne peuvent pas être des cibles équitables et être attaqués de cette manière”.

“Nous perdons l’art d’être en désaccord alors que la politique devient de plus en plus colérique et haineuse”, a-t-il ajouté.