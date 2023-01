Toadzilla, crapaud monstre trouvé en Australie, pourrait être le plus grand du monde

Commentez cette histoire Commenter

Lorsque Kylee Gray est sortie de sa voiture, elle a regardé le sol et a haleté d’incrédulité. La garde forestière du parc national de Conway dans le Queensland, en Australie, avait arrêté le véhicule dans une forêt tropicale sauvage après avoir vu un serpent se faufiler sur la piste la semaine dernière. Mais ce qu’elle a vu ensuite n’était pas un serpent – ou, d’ailleurs, tout ce qu’elle avait vu auparavant.

Lorsqu’elle a ramassé la créature, elle tenait un crapaud monstrueux qui, selon elle, pourrait être le plus grand du genre au monde. C’était la première fois que Gray rencontrait le grand amphibien venimeux qu’elle allait bientôt appeler “Toadzilla”.

“Je me suis penchée et j’ai attrapé le crapaud de canne et je n’arrivais pas à croire à quel point il était gros et lourd”, a-t-elle déclaré dans un communiqué du ministère de l’Environnement et des Sciences du Queensland.

Après avoir pesé le crapaud de canne (près de 6 livres) et conclu qu’il s’agissait d’une femelle puisqu’ils pèsent plus que leurs homologues masculins, Gray a déclaré qu’elle envisageait de nommer le crapaud “Connie”. Mais après un examen plus approfondi, Gray a déclaré qu’elle pensait que le crapaud de canne ressemblait plus à un “Godzilla”, le monstre fictif qui fait des ravages au Japon, qu’à une Connie.

“Nous l’avons surnommé Toadzilla et l’avons rapidement mis dans un conteneur afin de pouvoir le retirer de la nature”, a déclaré Gray.

Maintenant, les responsables australiens tentent de déterminer si Toadzilla pourrait être le plus grand de son espèce. Lorsque les rangers sont revenus à la base le 12 janvier, ils pesaient Toadzilla à 5,95 livres, ce qui pourrait être un nouveau record du monde. Le plus gros crapaud jamais enregistré a été enregistré en mars 1991 après que Prinsen, un crapaud de canne domestique en Suède, pesait 5,13 livres et mesurait 1 pied 9 pouces lorsqu’il était complètement étendu, selon Guinness World Records.

Bien que l’âge de Toadzilla ne soit pas clair, les crapauds de canne peuvent vivre jusqu’à 15 ans dans la nature, ce qui a fait croire aux responsables du parc que “celui-ci existe depuis longtemps”.

“Elle a suscité beaucoup d’intérêt parmi notre personnel de gardes forestiers en raison de sa taille”, a déclaré Gray dans un communiqué.

Originaire d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale continentale, le crapaud de canne a été introduit dans le Queensland en 1935 pour aider à contrôler la population de coléoptères. Cependant, au cours des décennies qui ont suivi son introduction, l’amphibien a non seulement échoué à contrôler les insectes, mais est également devenu l’une des pires espèces envahissantes au monde. Le crapaud de canne, qui pèse en moyenne près de 3 livres, a «remarquablement réussi à se reproduire et à se propager», selon National Geographic.

Selon des recherches de l’Université d’Australie-Occidentale, l’espèce est aujourd’hui estimée à des millions en Australie, avec une aire de répartition de milliers de kilomètres carrés dans le nord-est du pays.

Le régime alimentaire du crapaud de canne se compose principalement d’insectes, mais il mange à peu près n’importe quoi, y compris des reptiles, des oiseaux et même de petits mammifères.

“Ce sont des opportunistes”, a déclaré le ministère de l’Environnement et des Sciences du Queensland dans un communiqué de presse sur Toadzilla.

L’amphibien verruqueux peut sécréter un poison laiteux de ses glandes parotides derrière ses épaules qui peut être fatal à la faune. Les crapauds de canne sont également particulièrement dangereux pour les chiens qui mangent l’amphibien et ingèrent la toxine.

“Manger un crapaud de canne entraînera l’absorption de la toxine beaucoup plus rapidement qu’un simple léchage, donc si votre chien a mordu ou consommé un crapaud de canne, il est essentiel que vous l’emmeniez immédiatement chez un vétérinaire”, selon Greencross Vets en Australie.

Même avec l’excitation et la curiosité entourant l’énorme crapaud de canne, le ministère de l’environnement et des sciences du Queensland a annoncé le Twitter que Toadzilla a été “euthanasié en raison des dommages environnementaux qu’ils causent”. Toadzilla a maintenant été emmenée au Queensland Museum pour une analyse plus approfondie afin de déterminer si elle est effectivement le plus grand crapaud de canne enregistré au monde.