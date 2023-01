‘Toadzilla’ : Crapaud de canne géant trouvé en Australie pesant 2,7 kg | Nouvelles du monde

Un crapaud de canne géant surnommé “Toadzilla” a été découvert en Australie.

L’amphibien, qui pèse 2,7 kg, a choqué les rangers qui l’ont découvert par hasard dans le parc national de Conway, dans le nord du Queensland.

Le ministère de l’Environnement et des Sciences du Queensland a déclaré que les gardes forestiers nettoyaient une piste lorsqu’ils ont repéré le crapaud.

La Ranger Kylee Gray a déclaré que son équipe avait été “époustouflée” par le crapaud de canne “monstre” qui pesait 2,7 kg et serait une femme.

Elle a dit à l’Australian Broadcasting Corp que c’était de loin le plus gros crapaud qu’elle ait rencontré et a dit qu’il ressemblait “presque à un ballon de football avec des jambes”.

“Nous l’avons pesée lorsque nous sommes rentrés à la base en fin d’après-midi et nous l’avons eue à 2,7 kilos, ce qui nous a juste choqués, nous a absolument époustouflés”, a-t-elle déclaré.

“Nous l’avons mesurée, nous avons obtenu je pense 255 mm, mais je pense que le musée du Queensland fera ses mesures lorsqu’il la recevra.”

Le record du monde Guinness du plus gros crapaud de l’histoire est de 2,65 kg – établi par un crapaud domestique en Suède en 1991.

Mme Gray a déclaré que les rangers avaient surnommé le crapaud “Toadzilla”, ajoutant que le musée vérifierait s’il s’agissait du plus gros crapaud trouvé.

Les crapauds de canne sont originaires d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale et ont été introduits en Australie en 1935, selon le WWF.

Les crapauds mangent principalement des insectes vivants, mais consomment tout ce qu’ils avalent, y compris la nourriture pour animaux de compagnie et les déchets ménagers.

Les crapauds sont l’un des ravageurs les plus nuisibles d’Australie et sont maintenant estimés à plus de deux milliards.