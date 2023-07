TNT Sports remplace BT Sport – avec Laura Woods et Ally McCoist annoncés dans le cadre d’une nouvelle équipe

TNT Sports a remplacé aujourd’hui BT Sport au Royaume-Uni et en Irlande, avec le football de la Premier League et de la Ligue des champions qui sera diffusé sur la nouvelle chaîne à partir de la saison de football 2023/24.

Présentant le football national et européen à travers l’Amérique du Sud, ainsi que la NBA, la LNH et la NCAA aux États-Unis, TNT Sports est déjà un diffuseur sportif en direct à travers le monde et une filiale de Warner Bros Discovery.

Le changement de nom de chaîne a été annoncé en février 2023, après que BT Sport a négocié une joint-venture avec Warner Bros Discovery pour combiner leurs réseaux respectifs.

Dans le cadre de ce changement, Laura Woods deviendra la nouvelle animatrice de la couverture exclusive de la Ligue des champions par TNT Sports, avec Reshmin Chowdhury et QuatreQuatreDeux le chroniqueur Jules Breach s’est également fixé pour ancrer et rendre compte des matches européens dans les trois compétitions. Linsey Hipgrave continuera d’héberger la couverture en direct de la Premier League.

Ailleurs, la favorite des fans, Ally McCoist, rejoint l’équipe de TNT Sports en tant que co-commentatrice et experte des matchs de Premier League et de Ligue des champions. L’Écossais est ajouté à une équipe d’experts déjà vus sur BT Sport, avec Rio Ferdinand, Peter Crouch, Joe Cole, Rachel Brown-Finnis, Owen Hargreaves, Steve McManaman, Joleon Lescott, Michael Owen, Paul Scholes et Robbie Savage tous prêts à offrent leurs opinions et leurs idées pour TNT Sports.

Pendant ce temps, Darren Fletcher, Adam Summerton et Lucy Ward sont les principaux commentateurs.

Andrew Georgiou, président et directeur général de Warner Bros Discovery Sports Europe, a déclaré : « Nous sommes extrêmement ravis de lancer TNT Sports au Royaume-Uni et en République d’Irlande. TNT Sports est lancé avec une nouvelle marque contemporaine, une nouvelle et passionnante sélection de talents, un excellent rapport qualité-prix pour les téléspectateurs ainsi que des moyens flexibles d’acheter et de regarder.

Laura Woods est sur le point de devenir la nouvelle présentatrice principale de TNT Sports (Crédit image : Getty Images)

« A partir d’aujourd’hui, les fans peuvent regarder TNT Sports aux mêmes endroits qu’ils ont apprécié BT Sport et sans aucune interruption de leur accès. De plus, avec TNT Sports maintenant sur Discovery + au Royaume-Uni, nous pouvons commencer à proposer une offre simple et encore plus attrayante qui plaît à toute la maison, combinant plus de sport en direct et de divertissement.

« Nous pensons qu’il s’agit d’une proposition de valeur exceptionnelle pour les fans, offrant une combinaison convaincante de sport et de divertissement unique à Discovery+. »

Au prix de 29,99 £ par mois, TNT Sports coûtera le même prix qu’un pass mensuel BT Sport et est disponible sur toutes les principales plateformes de télévision, y compris BT TV, Sky et Virgin Media. Les clients existants de BT Sport peuvent regarder et profiter de TNT Sports sans avoir à faire quoi que ce soit d’autre.

Ally McCoist rejoint TNT Sports en tant que co-commentateur et expert (Crédit image : Getty Images)

