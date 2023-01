TN Youth essaie de voler Bank dans le style du film Ajith ‘Thunivu’

Un jeune de 25 ans, Khaleel Rahman de Poochinayikanpetti dans le district de Dindigul au Tamil Nadu a été arrêté mardi après avoir tenté de cambrioler une banque en plein jour. Le jeune a tenté de cambrioler la Indian Overseas Bank, succursale de Thadikombu, dans le district du dernier Ajith Kumar-starrer ‘Thunivu’.

Il a fait irruption dans la banque et a gardé les employés de la banque en otage. Il a utilisé de la poudre froide, du gaz poivré et un couteau pour cambrioler la banque. Il a ligoté trois employés de banque avec des étiquettes en plastique. Cependant, l’un des employés s’est libéré et a alerté la population locale.

Les gens du quartier sont arrivés en grand nombre et ont maîtrisé Khaleel qui a ensuite été remis à la police.

Le jeune, selon la police locale, a informé qu’il était déprimé par la vie et a tenté de cambrioler la banque après s’être inspiré du film “Thunivu” qui dépeint un braquage de banque.

La police de Dindigul West a ouvert une enquête sur Khaleel Rahman et ses antécédents et s’il a été impliqué dans de tels actes plus tôt. La police enquête également sur l’angle du complot impliquant d’autres personnes également dans le vol de banque.

