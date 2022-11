TN Farmer habille ses chèvres dans des sacs pour les empêcher de se tremper et mérite des éloges

Afin d’éviter que les chèvres ne soient trempées par la pluie, un agriculteur d’Orathanad, dans le district de Thanjavur, a “habillé” les animaux avec des sacs. Les internautes font l’éloge de son souci pour les chèvres et le bétail et ils l’appellent “des chèvres qui paissent dans des imperméables”.

Ganesan, 70 ans, est originaire du village de Kulamangalam près d’Orathanad dans le district de Thanjavur au Tamil Nadu. C’est un agriculteur qui aime élever des animaux tels que des chèvres, des vaches et des poulets. Pendant ce temps, ses chèvres rencontraient des difficultés en raison des pluies en cours à Thanjavur, qui les empêchaient de sortir au pâturage. Alors que le fermier de 70 ans considérait ses chèvres de ferme comme les siennes, il regrettait de voir des chèvres trempées de pluie et grelottant sous l’humidité.

À la recherche d’une solution, le fermier a fixé des sacs vides sur les chèvres et les a envoyées paître tous les jours. Les villageois qui ont vu cet acte ont été émus et l’ont félicité et ont pris des photos de chèvres portant des sacs et les ont publiées sur les réseaux sociaux, ce qui a beaucoup attiré l’attention.

Dans un incident sans rapport, une chèvre a été vue en train de “prier” devant un sanctuaire dans le district de Kanpur, dans l’Uttar Pradesh. Dans la vidéo devenue virale, on peut voir la chèvre agenouillée au temple de Baba Anandeshwar pendant l’exécution de l’aarti. La chèvre a été observée en train d’offrir tranquillement des “prières” et de s’agenouiller comme le ferait n’importe quel dévot, et de chercher des bénédictions. L’incident a été partagé via des images téléchargées par l’utilisateur de Twitter David Johnson. Il a légendé la vidéo: “Une merveilleuse image de foi est apparue au temple Paramat de Kanpur, où une chèvre a été vue agenouillée dans la foi dans l’aarti de Baba Anandeshwar.”

Jetez un oeil à la vidéo difficile à croire ici:

De manière un peu surprenante, la chèvre semblait profondément dévotionnelle. Il avait la tête baissée et priait tranquillement sans faire de bruit.

Le temple Baba Anandeshwar où la chèvre a été aperçue en train de prier est un ancien temple bien connu sur les rives du Gange consacré à la divinité hindoue Shiva. Les dévots se pressent en grand nombre dans le temple pour offrir leurs prières. La vidéo partagée par David Johnson est devenue virale sur Twitter en quelques heures. Au moment du dépôt de ce rapport, la vidéo avait déjà recueilli 1 821 vues.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici