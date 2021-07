TN Brothers construit un vélo solaire d’une valeur de Rs 10K pour dépasser la hausse des prix du carburant

Au lieu de passer du temps sur leurs téléphones portables à jouer à des jeux, un jeune duo du district de Sivagangai au Tamil Nadu a donné l’exemple en concevant un vélo fonctionnant à l’énergie solaire. La création peut parcourir jusqu’à 30 km et peut également être utilisée comme humble vélo en alternative. Veeraguruharikrishnan (12) et Sampathkrishnan (11), frères originaires de la région de Sivagangai College Road sont les fils de Veerapathiran et Ammani. Alors que Veeraguruharikrishnan étudie en huitième année à l’école privée de Thirupuvanam, Sampathkrishnan, un an plus jeune, poursuit sa septième année à l’école Sivagangai. Le duo qui faisait du vélo dans sa rue pendant le confinement depuis un an en raison de la fermeture de l’école, a décidé de changer le même vélo d’une manière unique.

Voyant la flambée des prix du carburant, les garçons se sont demandé ce qu’ils pouvaient faire avec leurs vélos. C’est à ce moment-là que la créativité a commencé à couler et ils ont décidé de concevoir un vélo motorisé à énergie solaire qui respecte la planète et ils ont finalement réussi à équiper le vélo des matériaux appropriés tels que la batterie, le moteur et les panneaux solaires qu’ils ont achetés en magasins et en ligne.

S’adressant à News18, Veeraguruharikrishnan a déclaré: « Ce n’est que lorsque nous faisions du vélo en vacances pendant le verrouillage et que nous regardions YouTube que nous avons eu l’idée d’inventer quelque chose de nouveau à partir des choses que nous possédons. Vous pouvez changer tous les types de vélos à ce format. Il ne coûte que Rs 10 000, vélo compris. Il peut parcourir jusqu’à 30 km lorsqu’il est exposé au soleil et peut être utilisé lorsqu’il est chargé pendant 5 heures. Si l’interrupteur est activé, le vélo n’ira qu’à une vitesse de 25 à 35 km/h en fonction de la conception actuelle. Il y a aussi un plan pour regarder l’équipement approprié pour augmenter ou réduire la vitesse. Ce vélo peut supporter un poids total allant jusqu’à 150 kg. Des emplacements de recharge pour téléphones portables sont également disponibles sur le vélo », a ajouté le garçon.

Avec cela, le duo a donné l’exemple de la façon de mieux gérer le temps sans dépenser sur les téléphones portables de la maison pendant la pandémie. Dans l’ensemble, ils ont prouvé qu’ils pouvaient également protéger l’environnement via des véhicules respectueux de l’environnement.

