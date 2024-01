TMS prouve un soulagement à long terme de la dépression

Résumé: Un essai clinique majeur, BRIGhTMIND, révèle que la stimulation magnétique transcrânienne (TMS) guidée par IRM atténue considérablement les symptômes de dépression sévère pendant au moins six mois.

L’étude, impliquant cinq centres à travers l’Angleterre, marque un progrès substantiel par rapport aux traitements TMS précédents, qui ont montré des améliorations durant seulement 1 à 3 mois. L’essai a démontré que le ciblage précis des zones cérébrales à l’aide de la neuronavigation IRM dans le traitement TMS entraîne une amélioration durable de la dépression, de l’anxiété et de la fonction cognitive.

Cette recherche est particulièrement efficace pour les patients souffrant de dépression résistante au traitement (TRD), offrant l’espoir d’un soulagement plus durable des symptômes avec potentiellement seulement un ou deux traitements par an.

Faits marquants:

Le TMS guidé par IRM a amélioré de manière significative les symptômes de dépression et d’anxiété jusqu’à six mois. Plus des deux tiers des participants ont répondu au traitement, un tiers présentant une amélioration de 50 % et un cinquième obtenant une rémission durable. Le succès de l’étude a conduit trois NHS Mental Health Trusts à proposer des services TMS pour la dépression résistante au traitement.

Un essai clinique majeur a montré qu’en utilisant l’IRM et le suivi pour guider l’administration d’une stimulation magnétique au cerveau des personnes souffrant de dépression sévère, les patients verraient leurs symptômes s’atténuer pendant au moins six mois, ce qui pourrait considérablement améliorer leur qualité de vie.

Les résultats de l’essai, publiés dans Médecine naturelle, ont constaté qu’en moyenne, les participants présentaient des améliorations substantielles de la gravité de leur dépression, de leur anxiété et de leur réflexion, avec une meilleure fonction et une meilleure qualité de vie sur 26 semaines grâce à la simulation magnétique transcrânienne (TMS) neuronavigatée par IRM. Il s’agit d’une augmentation substantielle par rapport aux améliorations signalées précédemment qui n’avaient duré que 1 à 3 mois.

L’essai contrôlé randomisé BRIGhTMIND a été dirigé par des experts de l’Université de Nottingham, hébergé par le Nottinghamshire Healthcare NHS Foundation Trust, et a été financé par un partenariat entre l’Institut national de recherche sur la santé et les soins (NIHR) et le Conseil de recherches médicales (MRC). Il impliquait cinq centres à travers l’Angleterre (Nottingham, Camden et Islington, Newcastle, Northampton et Oldham).

Simulation magnétique transcrânienne (TMS)

Le TMS est un traitement ambulatoire dans lequel les patients reçoivent de puissantes impulsions magnétiques délivrées sur le côté gauche de la tête, juste devant la zone temporale du cuir chevelu. La personne est consciente et bénéficie de 20 séances sur une période de quatre à six semaines.

La méthode est utilisée depuis les années 1980 pour traiter les personnes souffrant de dépression sévère, mais en ciblant la zone précise du cerveau où la stimulation est considérée comme utile, nous avons désormais la preuve d’un bénéfice plus durable de ce traitement.

La dépression majeure est la principale cause d’années d’incapacité perdues dans le monde (OMS, 2017), et le suicide dû à la dépression est la principale cause de mortalité chez les personnes âgées de 15 à 49 ans.

Les antidépresseurs et les traitements administrés en première ou en deuxième intention aident les deux tiers des personnes souffrant de dépression, mais le tiers restant souffre de dépression résistante au traitement (TRD). Ceci est défini comme un manque de réponse à deux traitements antidépresseurs.

Le but de l’essai était de déterminer si les effets de l’utilisation du TMS pouvaient être prolongés jusqu’à au moins six mois, ce qui signifierait que les patients atteints de TRD qui répondent au traitement n’auraient besoin que d’un à deux traitements par an pour rester relativement stables. en bonne santé et sans symptômes de dépression.

Neuronavigation

L’essai, qui est le premier de cette envergure au monde à examiner les résultats à six mois, suggère que cela pourrait être réalisé en utilisant l’IRM fonctionnelle avec TMS pour définir la zone exacte du cerveau à atteindre. L’IRM n’est normalement pas utilisée pour administrer ce traitement.

L’équipe a utilisé la neuronavigation, un système de suivi informatisé utilisant la lumière pour délivrer le TMS, qui permet d’identifier avec précision la zone de stimulation afin que la même zone soit ciblée lors des 20 séances de traitement.

Richard Morriss, professeur de psychiatrie à l’École de médecine et responsable du Centre des troubles de l’humeur à l’Institut de santé mentale de l’Université de Nottingham, a déclaré : « Idéalement, lorsque les gens viennent pour une séance de TMS, ils s’assoient exactement dans la même position. endroit, mais cela arrive rarement.

« Cette méthode utilise la lumière des deux lobes de l’oreille et du haut du nez pour mesurer le point de stimulation dès la première fois qu’un patient reçoit le traitement. L’IRM personnalise le site de stimulation puis la neuronavigation s’assure que le même site est stimulé à chaque séance de traitement.

« Cela réduit la variabilité de la stimulation à chaque séance. Étant donné que l’impulsion magnétique peut être focalisée, il n’y a généralement que des effets secondaires mineurs de courte durée et la personne peut reprendre ses activités quotidiennes immédiatement après son retour de l’hôpital.

Au total, 255 participants ont pris part à l’essai, complétant tous 20 sessions TMS. Des patients déjà dans des services spécialisés en santé mentale ont été recrutés, et les fiducies de soins primaires et les médecins généralistes ont été approchés, tous les participants devant être référés par leur médecin généraliste pour y participer.

Amélioration substantielle de la qualité de vie

Plus des deux tiers des participants ont répondu au traitement, un tiers montrant une amélioration de 50 % de leurs symptômes et un cinquième parvenant à entrer en rémission et à y rester.

“Étant donné que ces patients sont des personnes qui n’ont pas répondu à deux tentatives de traitement précédentes et qui sont malades depuis 7 ans en moyenne, obtenir un taux de réponse aussi important et un cinquième ayant une réponse durable est vraiment encourageant”, a déclaré le professeur Morriss.

Il ajoute : « Les patients qui ont répondu au traitement pourraient rester relativement bien par rapport à ce qu’ils étaient auparavant, avec seulement un ou deux traitements par an. Les changements que nous avons observés ont été substantiels, non seulement dans la réduction de leurs symptômes de dépression, mais ils ont également été suffisamment importants pour améliorer leur concentration, leur mémoire, leur anxiété et, par conséquent, leur qualité de vie.

“Les résultats ont déjà persuadé trois NHS Mental Health Trusts, dont le Nottinghamshire Healthcare NHS Foundation Trust, d’offrir systématiquement de nouveaux services TMS pour la dépression résistante au traitement.”

L’un des participants à l’essai a déclaré : « Cela a été un privilège de travailler aux côtés des équipes de recherche et cliniques et de sentir que vous apportez une contribution importante à une étude aussi révolutionnaire du point de vue du patient. Le prochain défi consiste à faire de la stimulation magnétique transcrânienne une option thérapeutique standard et universellement disponible pour la dépression difficile à traiter.

Le professeur Danny McAuley, directeur scientifique des programmes du NIHR, a déclaré : « Une fois de plus, la recherche de haute qualité financée par le NIHR et le MRC constitue un changement radical dans l’amélioration des services de santé et de soins. Il est formidable de voir trois fiducies britanniques de santé mentale proposer désormais systématiquement le TMS aux patients suite aux preuves solides de cette étude.

« Ce sont des résultats importants qui montrent que cette nouvelle technique peut bénéficier énormément aux patients souffrant de dépression sévère qui n’ont pas répondu aux autres traitements. »

À propos de cette actualité de la recherche sur la dépression et les neurotechnologies

Auteur: Charlotte Anscombe

Source: Université de Nottingham

Contact: Charlotte Anscombe – Université de Nottingham

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

“Sursaut thêta intermittent guidé par la connectivité versus stimulation magnétique transcrânienne répétitive pour la dépression résistante au traitement : essai contrôlé randomisé» de Richard Morriss et coll. Médecine naturelle

Abstrait

Sursaut thêta intermittent guidé par la connectivité versus stimulation magnétique transcrânienne répétitive pour la dépression résistante au traitement : essai contrôlé randomisé

La perturbation de la connectivité réciproque entre l’insula antérieure droite et le cortex préfrontal dorsolatéral gauche est associée à la dépression et peut être une cible de neuromodulation.

Dans un essai contrôlé randomisé, parallèle, en double aveugle, à cinq centres, nous avons personnalisé l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle à l’état de repos, la stimulation thêta intermittente guidée par connectivité neuronavigatée (cgiTBS) sur un site basée sur une connectivité efficace de l’insula antérieure droite vers la gauche. cortex préfrontal dorsolatéral.

Nous avons testé son efficacité dans la réduction des principaux symptômes de dépression mesurés par l’échelle d’évaluation de la dépression GRID Hamilton à 17 éléments sur 8, 16 et 26 semaines, par rapport à la stimulation magnétique transcrânienne répétitive (rTMS) neuronavigatée par imagerie par résonance magnétique structurelle (IRM) délivrée au site de stimulation standard (F3) chez les patients souffrant de « dépression résistante au traitement ». P.

les participants ont été assignés au hasard à 20 séances sur 4 à 6 semaines de l’un ou l’autre des cgiTBS (n= 128) ou SMTr (n= 127) avec IRM fonctionnelle au repos au départ et à 16 semaines. Des diminutions persistantes des symptômes dépressifs ont été observées sur 26 semaines, sans différence entre les bras sur le critère de jugement principal GRID Hamilton Depression Rating Scale à 17 éléments (moyenne ajustée en intention de traiter, −0,31, intervalle de confiance (IC) à 95 % −1,87. , 1.24, P.= 0,689).

Deux événements indésirables graves pourraient être liés au TMS (manie et psychose). Les cgiTBS et rTMS neuronavigatés par IRM se sont révélés tout aussi efficaces chez les patients souffrant de dépression résistante au traitement sur une période de 26 semaines (numéro d’enregistrement de l’essai ISRCTN19674644).