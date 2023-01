TM Roh dévoilera des détails sur un chipset exclusif à Galaxy que Samsung MX développe

Samsung aurait obtenu une version exclusive du Snapdragon 8 Gen 2 pour la série Galaxy S23, qui exécute son cœur principal à 3,36 GHz au lieu des 3,19 GHz habituels. Cependant, nous avons également entendu dire que la division Samsung MX (Mobile eXperience) avait formé une équipe pour développer un chipset maison.

Nous en apprendrons peut-être plus à ce sujet le 1er février lors de l’événement Galaxy Unpacked pour le dévoilement de la série S23. Selon Univers de glaceTM Roh lui-même révélera des détails sur la nouvelle puce – le président et chef de la division MX chez Samsung Electronics.













Fuites d’images du Samsung Galaxy S23 et du Samsung Galaxy S23 Ultra

Pour ceux qui ne le savent pas, Samsung Electronics (qui fabrique les téléphones Galaxy) est une société distincte de Samsung System LSI, qui conçoit les chipsets Exynos. Cette nouvelle puce aurait été conçue par une nouvelle équipe de Samsung Electronics et sera fabriquée à l’aide d’une deuxième ou troisième génération de la technologie 3nm Gate All Around de Samsung.

Étant donné que nous avons déjà vu plusieurs fois le Snapdragon 8 Gen 2 overclocké, il semble que ce sera le seul chipset pour la génération Galaxy S23. La nouvelle puce Galaxy ne sera tout simplement pas prête à temps, surtout si elle utilise vraiment un nœud 3 nm de nouvelle génération. Sera-t-il prêt pour la série S24 ? TM Roh pourrait nous donner la réponse le mois prochain.

Soit dit en passant, des rumeurs suggèrent que Samsung passera de 128 Go à 256 Go comme stockage de base pour le trio Galaxy S23. Ces trois-là peuvent également introduire One UI 5.1.

