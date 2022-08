TM Krishna partage une note réconfortante qu’il a reçue d’un admirateur en vol

Un tweet réconfortant partagé par le musicien TM Krishna gagne les cœurs sur Internet. Krishna est un chanteur et écrivain carnatique. Il a révélé dans son message qu’il conservait toutes les notes et lettres de ses admirateurs depuis 30 ans. Il a également partagé l’une des notes qu’il a récemment reçues sur un vol d’un fan qui a écrit ses sentiments sur une serviette de restauration rapide Subway.

La note qu’il a partagée était manuscrite et disait: «J’ai une compréhension très rudimentaire de la musique, mais cela m’émeut profondément d’écouter vos interprétations. J’apprécie particulièrement quand vous partagez un peu de perspicacité ou d’arrière-plan de votre musique, de la musique carnatique. en concluant la note, l’admirateur a déclaré qu’il n’avait aucune intention de le déranger en personne. « Pardonnez le médium, je n’avais rien d’autre sous la main et je ne voudrais pas vous déranger en personne. Dans l’appréciation et la gratitude de 37F. PS : Je n’étais pas sûr que c’était toi, mais ta belle chemise t’a trahi !” il ajouta.

En plus de la note adorable, le musicien a écrit: «Pendant 3 décennies, j’ai conservé toutes les notes, lettres, cartes postales, gribouillis sur des morceaux de papier, billets, etc. que les gens m’ont donnés / envoyés par la poste. Ils incluent des commentaires, des critiques, de l’admiration, des demandes de chansons et des histoires personnelles. J’ai reçu ceci d’un co-voyageur. Il a également tagué Subway et a écrit: “Votre serviette.”

De plus, tout en répondant à un commentaire sur son tweet, Krishna a partagé qu’il avait rencontré la personne plus tard.

Après avoir visionné le Tweet, les internautes ont submergé la section des commentaires pour exprimer leur point de vue à ce sujet. Un utilisateur a écrit, Merveilleux. A fait ma soirée.

Un autre utilisateur a commenté: “‘Votre belle chemise l’a donné.’ Mais ce qu’il a écrit est tellement vrai. Vous avez accompagné virtuellement des milliers de fans comme moi dans divers voyages, ce qui les rend encore plus mémorables.

Outre sa voix soul, le chanteur est très admiré par le public pour être ancré, car il reconnaît et répond souvent aux commentaires de ses fans sur les réseaux sociaux.

