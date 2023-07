TLS Veterans célèbre sa 20e année d’aide aux vétérinaires sans abri dans le comté de McHenry – Shaw Local

HEBRON – Quand Alan Belcher s’est rendu compte du nombre d’anciens combattants sans abri aux États-Unis, il a voulu aider.

L’ancien combattant du Vietnam et conseiller agréé a fondé TLS Veterans, ou Transitional Living Services, en 1996 avec pour mission de transformer la vie de ceux qui ont servi.

« Quand ça a commencé, il n’y avait rien », a déclaré Belcher. « Il n’y avait que des gens qui avaient un intérêt commun et une passion pour aider les anciens combattants. »

Vingt ans plus tard, l’organisation à but non lucratif aide les anciens combattants et leurs familles par le biais de programmes, notamment sa maison New Horizons Transitional Living à Hébron et Peer Support Group géré par son centre d’accueil McHenry, 5330 Elm St.

Il y avait plus de 47 000 anciens combattants sans abri aux États-Unis en 2015, selon le Département américain du logement et du développement urbain, et chaque ancien combattant vivant à New Horizons faisait autrefois partie de cette statistique.

La maison de transition a ouvert ses portes en 2001 au 10513 Route 47 et peut accueillir 20 personnes, a déclaré Mark Schlitt, physiologiste clinique et directeur de New Horizons.

« Je me concentre vraiment sur l’excellence du traitement et sur la transition de la personne à partir d’ici, car ce n’est qu’un pont », a déclaré Schlitt.

New Horizons compte environ 35 à 40 anciens combattants qui y vivent chaque année, a déclaré Schlitt, et bien qu’il n’y ait aucune limite quant à la durée de leur séjour, la plupart sont absents dans deux ans ou moins.

Schlitt a décrit la maison comme un «guichet unique», où les anciens combattants peuvent recevoir de la nourriture, un abri, des vêtements, une aide à la recherche d’emploi, des conseils en matière de santé mentale et financière et un transport. Tout le monde dans l’établissement doit également travailler, aller à l’école ou faire du bénévolat, a-t-il déclaré.

Certains résidents, dont JF Wilson, âgé de 95 ans, qui a servi dans la marine américaine de 1944 à 1946, utilisent simplement l’espace comme un arrêt rapide avant de pouvoir trouver une nouvelle maison. D’autres, comme Don Andrews, 47 ans, ne fixent pas de date limite pour espérer sortir.

Andrews a servi dans le US Marine Corps de 1987 à 1991 et a déclaré qu’il était devenu sans-abri pour la première fois il y a environ 20 ans.

« J’ai pu me nourrir, mais c’est à peu près tout », a déclaré Andrews au sujet des années passées dans le service alimentaire en tant que lave-vaisselle et à d’autres postes.

Ce n’est qu’il y a environ six mois qu’il est arrivé à New Horizons, lorsqu’il a commencé à travailler au bureau de TLS McHenry et avec un travail de vente en ligne.

Patrick Hannon, 50 ans, vit à New Horizons depuis juillet. Il a servi dans le US Marine Corps de 1985 à 1991.

Hannon a rebondi d’un emploi à l’autre après avoir quitté l’armée et a souffert de troubles de stress post-traumatique, a-t-il déclaré. La partie la plus difficile de la transition pour lui a été la camaraderie avec ses collègues Marines.

« Je veux dire que vous vivez constamment ensemble, vous êtes ensemble, mais vous sortez et c’est comme si je me sentais perdu », a déclaré Hannon.

Naviguer dans le système du Département américain des anciens combattants peut être difficile, a déclaré Hannon, et les affaires militaires et des anciens combattants ne font pas un bon travail pour dire aux anciens combattants quels services sont disponibles pour eux une fois qu’ils sont sortis.

La difficulté de réintégration est courante chez les anciens combattants, a déclaré la directrice exécutive de TLS, Laura Franz, et certains n’ont pas suffisamment de soutien pour les aider à surmonter leurs difficultés.

« Donc, cela peut être aussi simple que de la nourriture et des vêtements, ou ils peuvent avoir besoin d’emplois, peuvent avoir besoin de personnes pour les aider à naviguer dans le système VA, ils ont besoin d’autres anciens combattants à qui parler », a déclaré Franz. « Quel que soit ce besoin, nous sommes un endroit où ils peuvent venir et nous les aiderons à le comprendre. »

Hannon a déclaré qu’une des façons dont il avait changé au cours de son séjour à New Horizons était qu’il ne réprimait plus ses problèmes jusqu’à ce qu’il explose. Au lieu de cela, il a Schlitt et d’autres à qui parler.

« Si ce n’était pas pour cet endroit, j’aurais beaucoup de problèmes. J’aurais beaucoup de problèmes », a déclaré Hannon. « Cet endroit m’a probablement sauvé la vie. »

Le fait d’entendre des réalisations telles que celle de Hannon motive Franz à vouloir continuer à faire plus pour les anciens combattants et à informer les gens des services offerts par TLS, a-t-elle déclaré.

Financièrement, TLS et New Horizons sont soutenus par des subventions et des dons d’organisations telles que la VA, le HUD, les vétérans des guerres étrangères, les légions américaines et les membres de la communauté, a déclaré Franz, et ils sont toujours à la recherche de dons et de bénévoles.

Pour célébrer ses 20 ans dans la communauté, TLS organisera un gala de 18 h à 22 h le 5 novembre au Dole Mansion au Lakeside Legacy Arts Park, 401 Country Club Road, Crystal Lake. Les billets peuvent être achetés sur tlsveterans.org/tls-events ou en appelant le bureau TLS au 815-679-6667.

Pour plus d’informations sur TLS et d’autres événements, visitez sa page Facebook.