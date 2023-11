Tlaib suscite les critiques de ses collègues démocrates avec des commentaires sur Israël et les Palestiniens

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

La représentante Rashida Tlaib (Démocrate du Michigan) fait face à une nouvelle vague de critiques – les plus vives émanant de ses collègues démocrates – à cause de ses commentaires sur la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, quelques jours après avoir évité d’être censurée à la Chambre pour actions et remarques associées. Tlaib, le seul membre palestinien américain de la Chambre, a publié vendredi une vidéo sur les réseaux sociaux accusant le président Biden de soutenir le « génocide » des Palestiniens et l’a appelé à soutenir un cessez-le-feu sous peine de perdre son soutien en 2024. La vidéo comprenait des images d’une foule scandant la phrase « Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre », qui a souvent été interprétée comme un appel à l’éradication d’Israël.

Cela a immédiatement suscité des critiques bipartites, ainsi que deux nouvelles tentatives pour censurer Tlaib à la Chambre.

Dans une déclaration au Washington Post lundi, Tlaib a déclaré que ses collègues étaient « beaucoup plus soucieux de me faire taire – la seule voix palestinienne américaine au Congrès – que de mettre fin aux horribles attaques contre les civils à Gaza et en Cisjordanie occupée ». maintenant.”

« Au lieu de m’attaquer et de déformer mes propos, ils devraient écouter leurs électeurs et appeler à un cessez-le-feu pour sauver des vies innocentes », a-t-elle déclaré.

Un membre démocrate de la Chambre accuse Biden de soutenir le « génocide » palestinien

Tlaib avait auparavant défendu son utilisation de l’expression, déclarant dans un poste sur X qu’il s’agit « d’un appel ambitieux à la liberté, aux droits de l’homme et à la coexistence pacifique, et non à la mort, à la destruction ou à la haine ».

« Mon travail et mon plaidoyer sont toujours centrés sur la justice et la dignité pour tous, quelle que soit leur foi ou leur origine ethnique », a écrit Tlaib.

Malgré l’explication de Tlaib, une vague de démocrates, en particulier des compatriotes du Michigan, ont critiqué Tlaib pour son utilisation de l’expression au cours du week-end. La députée Elissa Slotkin (Démocrate du Michigan), qui a souligné qu’elle était la seule membre juive de la délégation du Congrès du Michigan, a déclaré que cette expression sème la discorde et « contre-productive pour promouvoir la paix ».

“Aucun d’entre nous, en particulier les dirigeants élus, ne devrait amplifier un langage qui attise une situation tendue et rend plus difficile la recherche d’un terrain d’entente pour nos communautés”, a déclaré Slotkin. a écrit sur X. « Si je savais qu’une phrase que j’avais utilisée avait blessé l’un de mes électeurs, je m’excuserais et la retirerais, quelle que soit son origine. Je vous demanderais la même chose.

Jeremy Moss, président pro tempore du Sénat de l’État du Michigan (D) décrié Tlaib justifie l’utilisation de cette expression, affirmant qu’elle « s’attaque à la psyché des Juifs ». Procureur général du Michigan, Dana Nessel (Démocrate) d’accord avec Moss, et a demandé à Tlaib de retirer ses propos.

“Je vous ai soutenu et défendu d’innombrables fois, même lorsque vous avez dit l’indéfendable, parce que je croyais que vous étiez une bonne personne dont le cœur était à la bonne place”, a déclaré Nessel. « Mais c’est tellement blessant pour beaucoup de personnes. Veuillez retirer cette remarque cruelle et haineuse.

Selon la Ligue Anti-Diffamationl’expression « Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre » est un « slogan antisémite couramment utilisé dans les campagnes anti-israéliennes et scandé lors des manifestations » qui a été utilisé par les partisans du Hamas.

« Il s’agit fondamentalement d’un appel à un État palestinien s’étendant du Jourdain à la mer Méditerranée, territoire qui comprend l’État d’Israël, ce qui signifierait le démantèlement de l’État juif », a déclaré l’ADL.

Interrogée par Jen Psaki de MSNBC – qui était auparavant attachée de presse de la Maison Blanche sous Biden – si elle était d’accord avec la déclaration de Tlaib selon laquelle le président soutenait le « génocide » des Palestiniens, la représentante Pramila Jayapal (D-Wash.) a déclaré dimanche qu’elle n’est « pas encore disposé à le dire », mais a noté que Tlaib « n’est pas la première personne à le dire ».

« Il existe des rapports crédibles émanant d’agences du monde entier et les Nations Unies ont déclaré que nous nous précipitions vers le génocide des Palestiniens », a déclaré Jayapal, qui préside le Congressional Progressive Caucus. “Ce n’est pas un point de vue isolé.”

La Chambre vote pour déposer une résolution de censure contre la représentante Rashida Tlaib

La représentante Barbara Lee (Démocrate de Californie), dans une interview accordée vendredi à CNN, a éludé à plusieurs reprises la question de savoir si elle était d’accord avec le sentiment selon lequel Biden soutient le génocide des Palestiniens. Lee a déclaré que Biden devait « parler très clairement d’un cessez-le-feu ». Mais la démocrate californienne a déclaré qu’elle comprenait « les aspects personnels de cette situation, ainsi que le traumatisme et la peur » qu’éprouve Tlaib à propos de la guerre.

« Chaque membre a son propre point de vue, chaque membre comprend ce qui est important et quelles croyances mèneront à la paix », a-t-elle déclaré. « Vous devez comprendre les points de vue de la députée Tlaib et son histoire personnelle avec sa famille… et aussi comprendre que nous sommes nombreux à avoir des points de vue, mais nous nous rassemblons tous lorsque nous savons que nous voulons mettre fin à ce massacre. de civils. »

Pendant ce temps, le bureau du représentant Brad Schneider (Démocrate-Illinois) a recherché des signatures pour une lettre rejetant l’utilisation de l’expression et réaffirmant son soutien à Biden.

“Nous ressentons tous une profonde angoisse face aux souffrances humaines causées par la guerre à Gaza”, indique la lettre, selon une copie. obtenu par Punchbowl News. « Le Hamas a commencé cette guerre par une attaque terroriste barbare le 7 octobre 2023, et ni le peuple palestinien ni le peuple israélien ne pourront connaître la paix tant que le Hamas règnera sur Gaza et menacera Israël. »

La nouvelle critique de Tlaib intervient moins d’une semaine après que plusieurs républicains ont voté avec les démocrates pour déposer une résolution visant à censurer le démocrate du Michigan, présentée le mois dernier par la représentante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.). Dans la résolution, Greene accuse Tlaib d’« activité antisémite, de sympathie pour les organisations terroristes et de conduite d’une insurrection au complexe du Capitole américain », en référence à la participation de Tlaib à une manifestation du 18 octobre organisée par des groupes de défense juifs exigeant un cessez-le-feu immédiat. à Gaza.

Tlaib était l’un des dix législateurs à s’opposer à une résolution d’octobre condamnant le Hamas et exprimant son soutien à Israël. Elle a qualifié la résolution de Greene de « déséquilibrée » et de « profondément islamophobe ».

Certains des 23 républicains qui ont voté contre la résolution de censure vendredi ont déclaré qu’ils n’étaient pas d’accord avec l’accusation de Greene selon laquelle Tlaib était violente ou qu’elle avait tenté de mener une insurrection au Capitole.

Lundi, Greene est revenu avec une nouvelle résolution, cette fois reformulée pour répondre à certaines des préoccupations soulevées par les républicains qui ont voté contre. Même si la nouvelle résolution n’accuse pas Tlaib d’incitation à une « insurrection », elle affirme que la députée « a incité à une occupation illégale » du Capitole le 18 octobre.

Le représentant Richard McCormick (R-Ga.), qui a voté jeudi en faveur du dépôt de la résolution originale de Greene parce qu’il a déclaré que le langage de cette résolution n’était pas exact, a présenté lundi une motion visant à censurer Tlaib.

Dans ses remarques à la Chambre, McCormick a accusé Tlaib de « promouvoir de faux récits » concernant l’attaque du Hamas contre Israël et d’« appeler à la destruction de l’État d’Israël ». McCormick a déclaré que l’expression « du fleuve à la mer » est un « appel génocidaire à la violence pour détruire l’État d’Israël et son peuple », et il a rejeté la défense de Tlaib concernant son utilisation de la vidéo, affirmant que l’expression impliquait « la destruction et la destruction d’Israël ». le déni de son droit fondamental à exister.

Les résolutions sont privilégiées, ce qui signifie que la Chambre doit les soumettre au vote dans les 48 heures législatives.

La censure est un vote formel de la Chambre pour désapprouver la conduite d’un collègue, ce membre se tenant souvent dans le puits de la chambre et écoutant le président de la Chambre lire à haute voix la résolution de censure. Cette décision est souvent réservée aux violations graves des codes de comportement de la Chambre dans les situations où les actions d’un membre ne sont pas suffisamment graves pour mériter son expulsion. Les missions du comité de décapage sont parfois liées à la punition.

Dans un X postele sénateur Jacky Rosen (Démocrate du Nevada) a déclaré que Tlaib avait « tort » d’utiliser cette expression, qui, selon elle, est « un appel à l’élimination de l’État d’Israël qui rejette une solution à deux États et met les Juifs en danger ».