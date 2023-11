Tlaib fond en larmes alors qu’elle se défend contre la censure des critiques envers Israël

La représentante démocrate Rashida Tlaib, qui fait face à une deuxième résolution de censure pour ses critiques à l’égard d’Israël, est devenue émue mardi à la Chambre alors qu’elle défendait son point de vue sur ce conflit meurtrier.

Tlaib s’est levé pour prendre la parole lors du débat sur une résolution présentée par le représentant Rich McCormick, R-Ga., qui la blâmerait pour « avoir encouragé de faux récits concernant l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et pour avoir appelé à la destruction de l’État ». d’Israël.”

Les critiques de Tlaib soulignent son utilisation de l’expression « du fleuve à la mer », qui est considérée par certains comme un appel à mettre fin à l’existence d’Israël. Tlaib, cependant, a déclaré qu’il s’agissait « d’un appel ambitieux à la liberté, aux droits de l’homme et à la coexistence pacifique, et non à la mort, à la destruction ou à la haine ».

Entourée de certains de ses collègues démocrates progressistes, Tlaib a déclaré qu’elle ne se laisserait pas “réduire au silence” et a accusé les membres de déformer ses propos.

“Je ne peux pas croire que nous devons dire cela, mais le peuple palestinien n’est pas jetable”, a-t-elle déclaré avant de fondre en larmes pendant plusieurs secondes. Le représentant Ilhan Omar, Démocrate du Minnesota, s’est levé pour réconforter Tlaib avant de continuer.

“Nous sommes des êtres humains comme tout le monde. Ma ville, ma grand-mère – comme tous les Palestiniens – veut juste vivre sa vie avec la liberté et la dignité humaine que nous méritons tous”, a-t-elle déclaré. ” S’exprimer pour sauver des vies, quelle que soit leur foi ou leur appartenance ethnique, ne devrait pas être controversé dans cette salle. Les cris des enfants palestiniens et israéliens ne me semblent pas différents. Ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi les cris des enfants palestiniens sonnent différemment. à vous tous. Nous ne pouvons pas perdre notre humanité commune.

Télévision de la Chambre des Représentants

Une tentative des démocrates de la Chambre des représentants de déposer, voire de tuer, la résolution McCormick a échoué mardi après-midi. La Chambre débat de la résolution de censure mardi et devrait tenir un vote final d’adoption mercredi, selon un calendrier mis à jour du whip de la majorité de la Chambre, Tom Emmer.

Un vote visant à censurer un membre du Congrès ne confère aucun pouvoir au-delà d’une condamnation publique du comportement de ce membre. Il ne nie pas les privilèges au Congrès et n’expulse pas le membre. Une majorité simple suffit pour qu’une résolution de censure soit adoptée.

Les censures sont relativement rares — seuls 25 législateurs de la Chambre ont été censurés dans l’histoire..

Il s’agira de la deuxième tentative en autant de semaines visant à condamner Tlaib, le premier membre palestino-américain du Congrès, pour ses commentaires controversés sur Israël dans le cadre de sa réponse à l’attaque terroriste meurtrière du Hamas. Les États-Unis ont désigné le Hamas comme organisation terroriste.

En Israël, au moins 1 400 personnes ont été tuées et 6 900 autres blessées depuis l’attaque surprise du 7 octobre, selon les responsables israéliens. Dans la bande de Gaza voisine, où l’armée israélienne renforce ses activités opérationnelles, plus de 10 000 personnes ont été tuées et près de 26 000 ont été blessées, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas.

La première résolution, présentée la semaine dernière par la représentante républicaine Marjorie Taylor Greene, a été rejetée par les démocrates de la Chambre avec l’aide de certains républicains. La Chambre a rejeté les efforts de la députée géorgienne par 222 voix contre 186.

Tlaib a d’abord suscité la colère de certains de ses collègues pour avoir refusé de s’excuser d’avoir imputé à Israël l’explosion meurtrière d’un hôpital à Gaza, que les responsables américains pensaient avoir été provoquée par une roquette du Jihad islamique palestinien.

Plus récemment, elle a été critiquée pour avoir appelé à un cessez-le-feu alors que la guerre entre Israël et Gaza fait rage. Elle est allée jusqu’à accuser le président Joe Biden de soutenir un « génocide » palestinien en raison de la résistance de son administration à un cessez-le-feu général, bien que Biden ait appelé à des pauses temporaires dans les combats pour permettre à l’aide humanitaire d’entrer et aux civils de partir.

Tlaib a défendu son point de vue lors de son discours de cinq minutes devant la Chambre.

“Soyez clair : mes critiques ont toujours porté sur le gouvernement israélien et les actions de Netanyahu. Il est important de séparer les gens et les gouvernements, Monsieur le Président, aucun gouvernement n’est à l’abri de la critique”, a déclaré Tlaib. “L’idée selon laquelle critiquer le gouvernement israélien est antisémite crée un précédent très dangereux et est utilisée pour faire taire diverses voix qui défendent les droits de l’homme à travers notre nation.”

Télévision de la Chambre des Représentants

Elle a également de nouveau visé le président Joe Biden, en particulier à cause de son commentaire passé remettant en question les statistiques du nombre de morts fournies par le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, ainsi que sa résistance à un cessez-le-feu global.

“Soixante et onze pour cent des démocrates du Michigan soutiennent un cessez-le-feu. Vous pouvez donc essayer de me censurer, mais vous ne pouvez pas faire taire leurs voix… Le président Biden doit nous écouter et nous représenter tous, pas seulement certains d’entre nous”, a-t-elle déclaré. .

Plus tard mardi, la Chambre prévoit également d’aborder La résolution révisée de Greene pour censurer Tlaib.

Greene a modifié sa résolution de la semaine dernière, supprimant les termes accusant Tlaib d’avoir mené une « insurrection » lors d’une manifestation pro-palestinienne le 18 octobre. Dans la nouvelle résolution, Greene a écrit que Tlaib « avait incité à une occupation illégale du complexe du Capitole des États-Unis » à travers la manifestation.