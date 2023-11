Tlaib fait à nouveau face à des résolutions de censure suite aux commentaires d’Israël

La représentante démocrate Rashida Tlaib du Michigan est à nouveau confrontée aux efforts des républicains pour la censurer pour ses commentaires critiques à l’égard d’Israël et en faveur des Palestiniens dans le cadre de la guerre menée par Israël contre le Hamas.

La Chambre est sur le point d’examiner mardi deux résolutions de censure des Républicains de Géorgie contre Tlaib, la première femme palestino-américaine à siéger au Congrès. Une résolution a été présentée par le représentant Rich McCormick ; l’autre vient de la représentante Marjorie Taylor Greene.

Tlaib s’est défendue contre les tentatives de censure, arguant qu’il s’agissait d’une tentative pour la faire taire et affirmant que ses « collègues ont eu recours à la déformation de mes positions dans des résolutions remplies de mensonges évidents ».

Après que la Chambre a voté pour bloquer une résolution de Greene visant à censurer Tlaib la semaine dernière, Greene a présenté une nouvelle version de la résolution qui abandonne la référence à une manifestation pro-palestinienne au Capitole comme une « insurrection », ce qui avait mis certains Républicains mal à l’aise. . Mais la résolution de McCormick devrait bénéficier d’un plus grand soutien de la part des Républicains car son langage est plus restrictif et mieux adapté aux événements récents.

Les dirigeants démocrates de la Chambre des représentants exhortent leurs membres à voter pour déposer – ou bloquer – les résolutions, mais un certain nombre de démocrates ont critiqué Tlaib pour sa défense du chant pro-palestinien « du fleuve à la mer ».

La Ligue Anti-Diffamation décrit le chant « Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre », comme « un slogan antisémite » et un « cri de ralliement (qui) a longtemps été utilisé par les voix anti-israéliennes, y compris les partisans d’organisations terroristes telles que le Hamas ».

Tlaib a défendu la phrase, écrire sur X, « Du fleuve à la mer, il y a un appel ambitieux à la liberté, aux droits de l’homme et à la coexistence pacifique, et non à la mort, à la destruction ou à la haine. Mon travail et mon plaidoyer sont toujours centrés sur la justice et la dignité pour tous, quelle que soit leur foi ou leur origine ethnique.

Le leader de la minorité parlementaire, Hakeem Jeffries, a répondu : « Bien sûr que oui », lorsque CNN lui a demandé lundi s’il avait des inquiétudes concernant l’utilisation de ce chant par Tlaib.

La représentante Haley Stevens, une collègue démocrate du Michigan, a déclaré qu’elle était fortement en désaccord avec l’utilisation de l’expression par Tlaib, mais a déclaré qu’elle n’aimait pas non plus l’idée de censure.

“J’ai été très prudent, en partie parce que notre délégation du Michigan est si petite et que nous travaillons ensemble”, a déclaré Stevens à CNN. “Je ne veux pas que mon travail consiste à surveiller ou à répondre aux déclarations de qui que ce soit.”

Les deux résolutions de censure font référence au chant. La résolution de McCormick déclare qu’elle est « largement reconnue comme un appel génocidaire à la violence pour détruire l’État d’Israël ».

Tlaïb a posté une vidéo sur X la semaine dernière, qui présente des extraits de manifestants scandant « du fleuve à la mer », ainsi que d’autres slogans tels que « Palestine libre ».

À la fin de la vidéo, un texte s’affiche à l’écran disant : « Joe Biden a soutenu le génocide du peuple palestinien. Le peuple américain n’oubliera pas », et il appelle Biden à soutenir un cessez-le-feu.

Les deux résolutions font également référence aux commentaires tenus par Tlaib à la suite d’une explosion dans un hôpital de Gaza le mois dernier.

Une publication sur les réseaux sociaux par Tlaib le 17 octobre reflétait les premiers rapports provenant de Gaza provenant du Hamas. Mais ces informations ont été contredites par les services de renseignement américains, qui ont ensuite conclu que les Forces de défense israéliennes n’étaient pas responsables de l’explosion.

Le 25 octobre, Tlaib a répondu à son message précédent sur X en disant : « Les médias et les analystes tiers ont émis des doutes sur les affirmations et les preuves présentées à la fois par Israël et le ministère de la Santé de Gaza, et je suis d’accord avec les Nations Unies sur le fait qu’un une enquête indépendante est nécessaire.

La députée a inclus un lien vers une déclaration plus longue dans lequel elle a poursuivi en disant : « Je ne peux pas accepter sans réserve les dénégations de responsabilité d’Israël comme des faits », et a déclaré : « Les gouvernements israélien et américain ont une longue histoire documentée d’induire le public en erreur sur les guerres et les crimes de guerre. »

La résolution de McCormick déclare que Tlaib « a continué à propager sciemment le faux récit selon lequel Israël aurait intentionnellement bombardé » l’hôpital.

La résolution de Greene accuse Tlaib de « mentir sur la responsabilité d’Israël dans l’attaque ».

Dans une déclaration sur les deux résolutions de censure, Tlaib a déclaré : « C’est dommage que mes collègues soient plus concentrés à me faire taire qu’à sauver des vies, alors que le nombre de morts à Gaza dépasse les 10 000. Beaucoup d’entre eux m’ont montré que la vie des Palestiniens ne compte tout simplement pas pour eux, mais je ne contrôle toujours pas leur rhétorique ou leurs actions. »

« Plutôt que de reconnaître la voix et le point de vue du seul Américain palestinien au Congrès, mes collègues ont eu recours à une déformation de mes positions dans des résolutions remplies de mensonges évidents », a poursuivi Tlaib. « J’ai dénoncé à plusieurs reprises les horribles attaques et meurtres de civils perpétrés par le Hamas et le gouvernement israélien, et j’ai pleuré les vies israéliennes et palestiniennes perdues. »

Manu Raju et Sam Fossum de CNN ont contribué.