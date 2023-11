Tlaib : C’est “dommage”, mes collègues sont plus soucieux de “me faire taire” que de sauver des vies

La représentante Rashida Tlaib (Démocrate du Michigan) a critiqué mardi les tentatives de ses collègues de la faire taire, affirmant qu’ils étaient plus concentrés sur le contrôle de ses paroles que sur le sauvetage des vies des habitants de Gaza assiégés par l’attaque israélienne contre le Hamas.

La Chambre devrait voter plus tard mardi sur deux mesures distinctes censurant Tlaib pour ses remarques sur la guerre entre Israël et Gaza.

« C’est dommage que mes collègues cherchent davantage à me faire taire qu’à sauver des vies, alors que le nombre de morts à Gaza dépasse les 10 000. Beaucoup d’entre eux m’ont montré que la vie des Palestiniens n’a tout simplement pas d’importance pour eux, mais je ne contrôle toujours pas leur rhétorique ou leurs actions », a écrit Tlaib. dans une déclaration mardi.

« Plutôt que de reconnaître la voix et le point de vue du seul Palestinien-Américain au Congrès, mes collègues ont eu recours à la déformation de mes positions dans des résolutions remplies de mensonges évidents », a-t-elle déclaré. « J’ai dénoncé à plusieurs reprises les horribles attaques et meurtres de civils perpétrés par le Hamas et le gouvernement israélien, et j’ai pleuré les vies israéliennes et palestiniennes perdues. »

Tlaib a également réitéré son appel à un cessez-le-feu à Gaza, affirmant que chaque nouveau jour de combat « apporte davantage de morts et de destructions aux civils innocents, qui n’ont nulle part où aller en sécurité, suscitant l’indignation et la condamnation du peuple américain et de la communauté internationale. »

« Je continuerai à œuvrer pour une paix juste et durable qui défende les droits humains et la dignité de tous, centre la coexistence pacifique entre Israéliens et Palestiniens et garantit qu’aucune personne, aucun enfant ne souffre ou ne vive dans la peur de la violence. » dit-elle.

La Chambre devrait voter en début d’après-midi mardi sur une résolution parrainée par le représentant Rich McCormick (R-Ga.) visant à censurer Tlaib.

La mesure de McCormick accuse Tlaib de « promouvoir de faux récits concernant l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et d’appeler à la destruction de l’État d’Israël ». Le la législation mentionne une déclaration » de Tlaib le 8 octobre, qui impute l’attaque du Hamas du 7 octobre en partie à l’aide que les États-Unis ont fournie à Israël.

Il affirme également que Tlaib « a sciemment répandu le faux récit » selon lequel Israël aurait bombardé un hôpital à Gaza, et il fait référence à sa publication sur les réseaux sociaux du week-end qui comprenait une vidéo avec la phrase « du fleuve à la mer ».

En rupture avec une résolution distincte que la Chambre devrait adopter mardi soir et parrainée par la représentante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.), la résolution McCormick n’exigerait pas que Tlaib se présente dans le puits de la Chambre pour recevoir le censure formelle.

Il est possible que certains démocrates soutiennent la mesure McCormick, et les membres des deux partis surveilleront de près le vote après l’échec d’une mesure différente de Greene la semaine dernière.

Tlaib a été critiquée par les membres des deux partis pour sa publication sur les réseaux sociaux de vendredi qui incluait la phrase « du fleuve à la mer » et a déclaré que le président Biden « soutenait le génocide du peuple palestinien ».

La critique de Biden, qui a soutenu l’attaque israélienne contre le Hamas tout en exhortant Israël à prendre des mesures pour réduire les pertes civiles, a peut-être été la plus virulente de la part d’un législateur démocrate. Les sondages suggèrent que Biden perd le soutien des jeunes et des électeurs minoritaires, et la guerre contre Israël a été considérée comme un facteur.

L’utilisation par Tlaib de l’expression « du fleuve à la mer » a suscité les critiques d’un certain nombre de ses collègues démocrates, dont la représentante du Michigan Elissa Slotkin (D), qui lui a demandé de ne pas l’utiliser.

La Ligue Anti-Diffamation (ADL) qualifie cette expression d’antisémite parce qu’elle appellerait à une Palestine libre depuis la mer Méditerranée jusqu’au Jourdain – un espace occupé par l’État d’Israël.

« Il s’agit d’une accusation antisémite qui nie le droit des Juifs à l’autodétermination, notamment par le retrait des Juifs de leur patrie ancestrale », écrit l’ADL, tout en notant que cette expression a été couramment utilisée par les voix anti-israéliennes.

Tlaib a déclaré que cette expression était une aspiration pour un peuple palestinien persécuté depuis longtemps, et d’autres défendant son utilisation ont déclaré qu’elle concernait tous ceux qui vivent dans la région de manière égalitaire.

« Du fleuve à la mer, il y a un appel ambitieux à la liberté, aux droits de l’homme et à la coexistence pacifique, et non à la mort, à la destruction ou à la haine. Mon travail et mon plaidoyer sont toujours centrés sur la justice et la dignité pour tous, quelle que soit leur foi ou leur origine ethnique », a-t-elle écrit dans un post du vendredi sur Xla plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter.