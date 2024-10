TKO va acquérir Professional Bull Riders et d’autres actifs d’Endeavour dans le cadre d’un accord de 3,25 milliards de dollars

Le propriétaire de la WWE et de l’UFC, TKO Group Holdings Inc., a annoncé jeudi qu’il allait acquérir trois entreprises d’Endeavour Group Holdings, basé à Beverly Hills, dont Professional Bull Riders, dans le cadre de la dernière initiative du magnat Ari Emanuel visant à reconfigurer son empire du sport et du divertissement.

Dans le cadre d’une transaction entièrement en actions évaluée à 3,25 milliards de dollars, TKO, cotée en bourse, recevra Professional Bull Riders, l’entreprise d’événements en direct On Location et l’agence mondiale de marketing sportif IMG. L’accord devrait être finalisé au premier semestre 2025.

TKO est contrôlé par Endeavour. Emanuel, un superagent hollywoodien, est le directeur général des deux sociétés.

L’acquisition intervient après qu’Endeavour ait annoncé l’année dernière qu’il explorerait ses alternatives stratégiques, les dirigeants estimant que le cours de ses actions ne reflétait pas la valeur de l’entreprise. En avril, Endeavour a annoncé qu’elle serait privatisée par l’intermédiaire de la société de capital-investissement Silver Lake, son plus grand investisseur.

« PBR, On Location et IMG sont des actifs de pointe qui améliorent considérablement le portefeuille de TKO et renforcent notre position dans le sport haut de gamme à l’échelle mondiale », a déclaré Mark Shapiro, président et chef de l’exploitation de TKO et Endeavour, dans un communiqué. « Au sein de TKO, ils contribueront à alimenter la croissance de nos sources de revenus et nous positionneront pour capter encore plus d’avantages dans certaines des parties les plus attrayantes de notre écosystème sportif. »

L’acquisition de PBR par TKO donne à la société une autre ligue sportive dans son portefeuille, a déclaré Shapiro lors d’une émission Web enregistrée publiée sur le site Web d’Endeavour. Il a déclaré que PBR organisait 200 événements en direct chaque année avec plus d’un million de fans présents.

« Le concept d’avoir trois de nos ligues sportives pendant un week-end dans une seule ville est à la fois passionnant et réalisable, sans parler de l’impact que cela aurait sur les synergies », a déclaré Shapiro lors de la webdiffusion.

TKO, qui combine la ligue d’arts martiaux mixtes UFC et le géant de la lutte professionnelle WWE, est devenue une société cotée en bourse en septembre 2023, avec Endeavour détenant une participation majoritaire de 51 %.

Après le nouvel accord, Endeavour augmentera sa participation dans TKO à 59 %. Endeavour a déclaré qu’il obtiendrait environ 26,14 millions d’unités ordinaires de TKO et « souscrirait à un nombre égal d’actions ordinaires de classe B de TKO ».

Jeudi, Endeavour a également annoncé qu’il étudiait la vente potentielle de l’Open de Miami et de l’Open de Madrid, deux légendaires tournois de tennis ATP Masters 1000 et WTA 1000, ainsi que de l’organisation artistique Frieze.

TKO a annoncé qu’elle disposerait d’un programme de rachat d’actions pouvant atteindre 2 milliards de dollars sur ses actions ordinaires de catégorie A et d’un programme de dividendes trimestriels en espèces de 75 millions de dollars.

« Cela souligne notre volonté continue de fournir une valeur durable à long terme à nos actionnaires », a déclaré Emanuel dans un communiqué.

Shapiro a déclaré que lui et Emanuel avaient renoncé à leurs bonus de vente d’actifs liés à toute vente des activités d’Endeavour à TKO.

L’action TKO a baissé de 8 % à 115,42 $ par action jeudi matin. L’action d’Endeavour a chuté de 0,8% à 28,95 $ par action.