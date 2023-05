Tkachuk termine le 6e match le plus long de l’histoire de la LNH, les Panthers survivent aux Hurricanes 3-2 en 4e prolongation

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Matthew Tkachuk a battu Frederik Andersen dans les dernières secondes de la quatrième prolongation pour donner aux Panthers de la Floride une victoire de 3-2 sur les Hurricanes de la Caroline tôt vendredi dans le premier match de la finale de la Conférence de l’Est.

Tkachuck a reçu une passe de Sam Bennett après que la Floride ait remporté une bataille pour la rondelle alors que Carolina tentait de dégager la rondelle, puis a lancé un tir du cercle droit devant Andersen avec 12,7 secondes à jouer.

Cela a envoyé Tkachuck courir vers le centre de la glace pour célébrer avec ses coéquipiers ce qui s’est avéré être le match le plus long de l’histoire des deux franchises, ainsi que le sixième match le plus long de l’histoire de la LNH.

La Floride a remporté son septième match consécutif sur la route lors de ces séries éliminatoires et s’est améliorée à 5-0 en prolongation. Le match 2 aura lieu samedi soir à Raleigh.

Aleksander Barkov et Carter Verhaeghe ont marqué en temps réglementaire pour les Panthers, et Sergei Bobrovsky a effectué 63 arrêts dans ce qui s’est transformé en une bataille de gardiens de but alors que le match devenait plus irrégulier et que les joueurs accumulaient le temps de glace.

Andersen a terminé avec 57 arrêts pour la Caroline, qui a obtenu des buts en avantage numérique de Seth Jarvis et Stefan Noesen.

Tkachuk a finalement mis fin à un jeu qui comportait plusieurs séquences sauvages dans des moments critiques tardifs.

Plus particulièrement, il y avait Ryan Lomberg qui semblait avoir le but gagnant à son retour dans l’alignement de la Floride après une blessure, battant Jalen Chatfield dans une bataille, puis fouettant la rondelle par Andrersen 2 1/2 minutes après le premier OT.

Mais Carolina a contesté avec succès le jeu pour interférence avec le gardien de but. Les rediffusions ont montré Colin White de Floride – tout en étant heurté par Jack Drury de Caroline – en contact patin à patin avec Andersen, puis le heurtant alors qu’Andersen se retrouvait à quatre pattes de l’autre côté du pli avant que le tir de Lomberg ne trouve le filet.

Plus tard dans ce premier OT, Jarvis – qui a marqué le premier but du match sur une explosion en avantage numérique depuis la fente – a failli le terminer sur un rebond lâche mais a sonné la barre transversale.

Il s’est avéré que le jeu était loin de sa fin épique.

La Floride n’avait pas participé à une finale de la Conférence de l’Est depuis 1996, avant même qu’une grande partie de sa liste ne soit née. Mais ces Panthers avaient transformé une poussée tardive pour se qualifier pour la dernière place de joker en un moment bouleversant en séries éliminatoires en éliminant Boston après le record des Bruins avec 65 victoires et 135 points, puis en battant une équipe de Toronto bourdonnant son premier victoire de la série en près de deux décennies.

Maintenant, les Panthers ont remis aux Hurricanes – qui avaient le deuxième meilleur record de la ligue en saison régulière – leur premier déficit de série des séries éliminatoires.

La Caroline est en finale de l’Est pour la deuxième fois en cinq ans. La dernière fois, ce fut une bonne surprise pour un jeune noyau qui venait de mettre fin à une sécheresse de neuf ans en séries éliminatoires. Ils avaient depuis atteint l’objectif de construire un vainqueur constant et un candidat à la Coupe, bien que les sorties de deuxième ronde des deux dernières saisons à domicile aient jeté un frein à une partie de ce succès soutenu.

Cette fois, la Caroline a battu les Islanders de New York en six matchs, puis les Devils du New Jersey en cinq pour revenir. Mais un soir où les deux équipes avaient de nombreuses chances de mettre fin à celui-ci dans l’un des OT, la Caroline a fini par perdre son neuvième match consécutif lors de la finale de conférence datant de 2009.

JEU LE PLUS LONG

Le match le plus long de l’histoire de la LNH a eu lieu le 24 mars 1936, lorsque les Red Wings de Detroit ont battu les Maroons de Montréal 1-0 en sixième prolongation sur le but de Mud Bruneteau à 116 minutes et 30 secondes de jeu supplémentaire.

MARQUES DE FRANCHISE

Le record précédent de la Floride pour le match le plus long était de 104:31 lors du quatrième match de la finale de la Coupe Stanley de 1996 contre le Colorado. Le record précédent de la Caroline était de 114:47 pour le troisième match de la finale de la Coupe Stanley 2002. Les équipes ont chacune perdu ces matchs.

CONTENT DE TE REVOIR

Les deux équipes ont accueilli des attaquants de retour après de longues blessures.

Teuvo Teravainen de la Caroline n’avait pas joué depuis qu’il avait subi ce que l’équipe a décrit comme une blessure à la main lors du deuxième match de la série de premier tour contre les Islanders de New York. La blessure a nécessité une intervention chirurgicale le 20 avril et lui a laissé une cicatrice sur toute la longueur de son pouce gauche.

Lomberg avait raté huit matchs consécutifs en raison d’une blessure au haut du corps.

