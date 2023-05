Tkachuk marque en retard pour envoyer les Panthers en finale de la Coupe Stanley avec un balayage des Hurricanes

Matthew Tkachuk a marqué un but en avantage numérique avec 4,9 secondes à jouer, Sergei Bobrovsky a arrêté 36 tirs pour couronner une brillante série, et les Panthers de la Floride ont remporté leur premier voyage à la finale de la Coupe Stanley en 27 ans en battant les Hurricanes de la Caroline 4-3 sur Mercredi soir pour remporter le titre de la Conférence de l’Est dans un balayage.

Le but de Tkachuk était son deuxième de la soirée – et peut-être le plus important de l’histoire des Panthers. Les Panthers affronteront Vegas ou Dallas pour la Coupe Stanley à partir de la semaine prochaine; Vegas mène actuellement la série de titres de la Conférence Ouest 3-0.

Les Panthers ont marqué 10 buts dans la série et Bobrovsky s’est assuré que c’était tout ce dont ils avaient besoin. Quatre matchs, quatre victoires d’un but, dont trois venant de Tkachuk de façon spectaculaire – deux en prolongation pour mettre fin aux matchs 1 et 2, puis celui-ci pour couronner l’étonnante ascension de la Floride de la tête de série n ° 8 aux champions de l’Est.

Ryan Lomberg et Anthony Duclair avaient les autres buts pour la Floride, qui a balayé une série pour la première fois de l’histoire de la franchise.

Jordan Staal – ses frères Eric et Marc jouent pour les Panthers – a pris une pénalité pour trébucher avec 57 secondes à faire en temps réglementaire, préparant le jeu de puissance que Tkachuk a terminé.

Jesper Fast semblait avoir sauvé la saison de la Caroline, obtenant un but égalisateur avec 3:22 à faire en temps réglementaire. Paul Stastny et Teuvo Teravainen ont inscrit les deux premiers buts de la soirée pour les Hurricanes, tandis que Brady Skjei et Jordan Martinook ont ​​chacun récolté deux passes.

MATTHEW TKACHUK, VOUS PLAISANCEZ ? ! 😱😱😱 IL MARQUE AVEC 4 SECONDES EN RÈGLEMENT ET ENVOIE LA FLORIDE À LA #STANLEYCUP FINALE ! pic.twitter.com/Om5qu9d1T7 —@LNH

Mais la nuit – la série aussi – appartenait aux Panthers. Ils ont été balayés par le Colorado lors de la finale de 1996.

Le ton a été donné tôt. Duclair a marqué 41 secondes après le début du match, et pas même une minute plus tard, Sam Bennett de Floride a porté un coup dur – mais propre, en ce sens qu’il n’a attiré aucune pénalité – à Jaccob Slavin de Caroline derrière le filet des Hurricanes.

Des serviettes ont été agitées, des lumières stroboscopiques ont clignoté et les fans n’ont pas perdu de temps pour faire savoir aux Panthers qu’ils étaient prêts à décrocher.

Tkachuk a porté la marque à 2-0 en supériorité numérique à mi-chemin du premier. Carolina – une équipe gagnante de 113 points en championnat de division en saison régulière – a marqué 2-1 plus tard dans le premier sur le but de Stastny, et Teravainen a égalé au début du deuxième.

Le but de Lomberg au milieu de la seconde a redonné l’avantage à la Floride. Cela est resté ainsi jusqu’à ce que Fast obtienne l’égalisation avec 3:22 à jouer, puis Tkachuk l’a terminé – amenant les Panthers à la ronde du titre lors de sa première saison.