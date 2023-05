Tkachuk envoie les Panthers à la finale de la Coupe Stanley, après avoir battu les Hurricanes 4-3 pour un balayage

SUNRISE, Floride (AP) – Matthew Tkachuk a de nouveau livré pour la Floride. Sergei Bobrovsky a de nouveau refusé Carolina.

L’attente est terminée : après 27 ans, les Panthers de la Floride – une ligne de frappe de hockey plus – vont à nouveau jouer pour le plus grand prix du match.

Tkachuk a marqué son deuxième but du match avec 4,9 secondes à faire, soulevant les Panthers devant les Hurricanes de la Caroline 4-3 et en Finale de la Coupe Stanley pour la première fois depuis 1996 après avoir balayé la finale de la Conférence de l’Est.

Les Panthers affronteront Vegas ou Dallas pour la Coupe Stanley à partir de la semaine prochaine; Vegas mène actuellement la série de titres de la Conférence Ouest 3-0.

« C’était de la pure joie », a déclaré l’entraîneur des Panthers, Paul Maurice.

Bobrovsky a arrêté 36 tirs pour couronner sa série stellaire – quatre matchs, quatre victoires d’un but, dont trois essentiellement dans la mort subite, un pourcentage d’arrêts de 0,966 après avoir arrêté 174 des 180 tirs auxquels il a fait face. Les deux premières victoires étaient en prolongation, et celle-ci aurait tout aussi bien pu l’être.

Les Panthers ont marqué 10 buts dans la série et Bobrovsky s’est assuré que c’était tout ce dont ils avaient besoin. Ils étaient la tête de série n ° 8, la dernière équipe, la plus longue des tirs longs – ce qui est cohérent avec leur histoire, après n’avoir remporté aucune série éliminatoire en 26 ans, une sécheresse qui s’est terminée la saison dernière.

Et maintenant, les bêtes de l’Est. Tkachuk est arrivé l’été dernier en disant qu’il voulait apporter une coupe à la Floride. Il est à quatre victoires.

« C’est incroyable », a déclaré Bobrovsky. « Nous avons fait preuve de résilience… et nous sommes chanceux d’avoir Chucky à nos côtés. Il sait marquer de gros buts.

Le vice-président principal de la LNH, Brian Jennings, a été chargé de remettre le trophée Prince de Galles. Après quelques photos, Aleksander Barkov – le capitaine qui a obtenu deux passes décisives, dont une sur le vainqueur du match – l’a attrapé et l’a patiné. Certaines équipes y touchent. Certains ne le font pas. Quelques-uns des Panthers l’ont fait, mais Barkov ne l’a pas fait circuler.

Cela attendra le gros lot.

« C’est difficile à expliquer pour le moment. Tout s’est passé si vite », a déclaré Barkov. « Cela signifie beaucoup. C’est certainement le cas. … Cela n’a pas été facile et personne n’a dit que ça allait être facile.

Tkachuk a ajouté : « Nous l’avons mérité, et nous ne l’avons certainement pas fait de la manière la plus facile. Nous l’avons mérité.

Ryan Lomberg et Anthony Duclair avaient les autres buts pour la Floride, qui a balayé une série pour la première fois de l’histoire de la franchise.

Jordan Staal – ses frères Eric et Marc jouent pour les Panthers – a écopé d’une pénalité pour trébucher avec 57 secondes à jouer dans le temps réglementaire, mettant en place le jeu de puissance que Tkachuk a terminé après être entré dans la fente et avoir battu Frederik Andersen pour déclencher une folle célébration.

« Champions de la Conférence de l’Est », a déclaré le défenseur de la Floride Aaron Ekblad. « C’est vraiment cool. Aucun doute là dessus. Mais vous savez, à la fin de la journée, nous avons les yeux sur quelque chose de différent.

Les rats jouets – la tradition des Panthers, un clin d’œil aux invités indésirables des vestiaires de l’ancienne arène de Floride en 1996 – ont quitté les gradins et l’objectif devait survivre à un examen officiel. Mais les rats ont été ramassés, le but a été jugé bon et 27 ans d’attente ont officiellement été plus de 4,9 secondes plus tard.

Jesper Fast semblait avoir sauvé la saison de la Caroline, obtenant un but égalisateur avec 3:22 à faire en temps réglementaire. Paul Stastny et Teuvo Teravainen ont inscrit les deux premiers buts de la soirée pour les Hurricanes, tandis que Brady Skjei et Jordan Martinook ont ​​chacun récolté deux passes. Andersen a stoppé 21 tirs.

« Tout le monde va dire: » Vous avez été balayé. Ce n’est pas ce qui s’est passé », a déclaré l’entraîneur des Hurricanes Rod Brind’Amour. « J’ai regardé le match. Je suis ici. Je coupe les jeux. Nous sommes dans le jeu. Nous n’avons pas perdu quatre matchs. Nous avons été battus, mais nous étions juste là. Cela aurait pu aller dans l’autre sens. Cela aurait pu être quatre matchs dans l’autre sens.

Ce n’était pas des raisins aigres. Il avait raison. Un rebond ici, un rebond là, un Bobrovsky pas ici, un Bobrovsky pas là, et cette série aurait pu se dérouler bien différemment.

Mais Bob était de son mieux. Tkachuk était embrayage, encore et encore. Et la Floride est plus proche d’une Coupe qu’elle ne l’a jamais été ; les Panthers ont été balayés par le Colorado lors de la finale de 1996.

Des serviettes ont été agitées, des lumières stroboscopiques ont clignoté et les fans n’ont pas perdu de temps pour faire savoir aux Panthers qu’ils étaient prêts à décrocher.

Tkachuk a porté la marque à 2-0 en supériorité numérique à mi-chemin du premier. Carolina – une équipe gagnante de 113 points en championnat de division en saison régulière – a marqué 2-1 plus tard dans le premier sur le but de Stastny, et Teravainen a égalé au début du deuxième.

Le but de Lomberg au milieu de la seconde a redonné l’avantage à la Floride. Cela est resté ainsi jusqu’à ce que Fast obtienne l’égalisation avec 3:22 à jouer, puis Tkachuk l’a terminé – amenant les Panthers à la ronde du titre lors de sa première saison.

« C’est incroyable depuis juillet depuis que je suis arrivé ici », a déclaré Tkachuk. « Et j’espère que nous pourrons couronner cette année incroyable. »

AUTOUR DE LA PATINOIRE

Le directeur général des Panthers, Bill Zito, a été annoncé plus tôt mercredi comme finaliste du titre de directeur général de l’année dans la LNH. … Les deux buts de Tkachuk lui ont donné 21 points en séries éliminatoires – prolongeant son record d’après-saison en Floride, qui était de 17 par Dave Lowry en 1996. … Slavin a rapidement été exclu pour le reste du match après le coup sûr de Bennett, avec quoi les Hurricanes dit était «une blessure au haut du corps». Slavin vacilla en essayant de se relever. … L’entraîneur des Dolphins de Miami, Mike McDaniel – qui a également été un habitué des matchs des Miami Heat lors de leurs séries éliminatoires ce printemps – a frappé le tambour avant le match. Une fois terminé, sans micro à laisser tomber, il a simplement laissé tomber le maillet à la place.

AVANTAGE À DEUX BUTS

Le but de Tkachuk au milieu de la période d’ouverture a donné une avance de 2-0 à la Floride – et a marqué la première fois, en près de 14 périodes de jeu jusqu’à ce point, qu’une équipe avait une avance de deux buts dans cette série. Chaque action s’est accompagnée d’un score à égalité ou d’une avance de 1 au cours des 272 premières minutes (y compris toutes les prolongations) de la série.

Tim Reynolds, l’Associated Press