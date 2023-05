TJX montre qu’il peut générer des bénéfices dans une économie en ralentissement

Les ventes plus faibles que prévu du club détenant TJX Companies (TJX) pour son premier trimestre de l’exercice 2024 ont été plus que compensées par une solide gestion des dépenses, ce qui a entraîné un ralentissement de la rentabilité, ce qui démontre une fois de plus la capacité du détaillant hors prix à naviguer dans les vents contraires économiques. Le chiffre d’affaires total pour les trois mois clos le 29 avril a progressé de 3,3 % en glissement annuel, à 11,78 milliards de dollars, manquant les prévisions des analystes de 11,82 milliards de dollars, selon les estimations compilées par Refinitiv. Le résultat reflète un vent contraire de 151 millions de dollars en devises étrangères. Hors cela, à taux de change constant, les ventes ont augmenté de 4,6 % sur une base annuelle. Le bénéfice par action (EPS) ajusté a augmenté de 55 % sur une base annuelle, à 79 cents, dépassant les estimations des analystes de 71 cents par action, selon les données de Refinitiv. En dépit de l’échec du chiffre d’affaires, ce fut un trimestre solide pour TJX – la société derrière les grands magasins TJ Maxx, Marshalls et HomeGoods – avec une direction démontrant sa capacité à contrôler avec diligence les dépenses, augmentant ainsi la rentabilité globale. Un vent favorable provenant de coûts de fret inférieurs aux attentes a également renforcé les résultats. Bien sûr, comme l’a noté la direction mercredi, ils ont également été en mesure de mettre les bons articles dans les bons magasins au bon moment. Nous avons vu la puissance du modèle commercial de TJX. La croissance des ventes des magasins comparables (SSS) s’est située dans le haut de la fourchette des prévisions de la direction, tirée par une augmentation globale du trafic client et une croissance SSS positive dans trois des quatre segments d’exploitation. Cela comprenait une croissance SSS de 5% chez Marmaxx – composé des marques Marshalls et TJ Maxx – qui est la plus grande division opérationnelle de l’entreprise. Les solides résultats du premier trimestre – associés à ce que la direction a décrit comme « un bon début » pour le trimestre en cours et « des opportunités d’achat hors prix phénoménales sur le marché » – ont permis à la direction d’augmenter sa marge bénéficiaire avant impôts et ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année . L’environnement opérationnel reste sans aucun doute incertain pour le secteur de la vente au détail, les consommateurs étant de plus en plus soucieux des coûts dans un contexte de ralentissement économique. Mais nous continuons de croire que l’accent mis par TJX Companies sur la fourniture de la meilleure valeur de sa catégorie – ainsi que la capacité de l’équipe à s’approvisionner de manière flexible en produits et en stocks de magasins avec un mélange organisé de meilleures et de meilleures marques – met l’entreprise en position de gagner des parts de marché au détail. En conséquence, nous réitérons notre note 1 sur le titre et un objectif de cours de 88 $ par action. Orientations Pour l’exercice de 53 semaines se terminant le 3 février 2024, la société a réitéré qu’elle s’attend à ce que le SSS global comparable augmente de 2 % à 3 %. Pour cette même période, TJX a relevé ses perspectives de marge bénéficiaire avant impôts pour qu’elles se situent dans une fourchette de 10,3 % à 10,5 %, tout en augmentant sa projection de BPA dilué pour qu’elle se situe dans une fourchette de 3,49 $ à 3,58 $. En excluant les avantages de la 53e semaine du calendrier de l’exercice 2024 de TJX, la société s’attend à ce que sa marge bénéficiaire avant impôts ajustée se situe dans une fourchette de 10,2 % à 10,4 % et que le BPA dilué ajusté se situe dans une fourchette de 3,39 $ à 3,48 $. Les perspectives comprennent une vue actualisée des dépenses de fret, qui sont inférieures à ce que la direction avait précédemment prévu. Cela devrait aider les marges bénéficiaires pour l’ensemble de l’année de plus de 100 points de base, plus que prévu. Il continue également d’inclure un avantage estimé à 800 millions de dollars en raison de la 53e semaine. Le guide de l’année complète inclut également l’hypothèse selon laquelle la démarque inconnue, ou le vol, est à peu près conforme à ce qui a été observé au cours de l’exercice 2023. La société a déclaré qu’elle prenait des mesures pour mieux protéger les stocks, notamment en utilisant l’étiquetage, l’attache et le magasin de boîtiers marchandises, tout en embauchant des travailleurs dits de prévention des pertes. La direction a réitéré son intention de racheter des actions d’une valeur d’environ 2 à 2,5 milliards de dollars au cours de l’exercice 2024. le trimestre précédent. Cela s’explique par une augmentation de 5 % des ventes des magasins comparables chez Marmaxx, une augmentation de 1 % chez TJX Canada et une progression de 4 % chez TJX International. Les ventes des magasins comparables de HomeGoods ont diminué de 7 % au cours du trimestre. En devises constantes, les ventes de TJX Canada ont augmenté de 3 % d’une année sur l’autre, tandis que les ventes de TJX International, qui comprend des opérations en Europe et en Australie, ont augmenté de 5 % par an. Pendant ce temps, la direction a déclaré que par magasin, au 29 avril, les stocks avaient diminué de 5% d’une année sur l’autre, ou de 4% à taux de change constants, ajoutant que la société « est bien placée pour tirer parti de la disponibilité exceptionnelle de produits de marque de qualité sur le marché . » Bien que la génération de flux de trésorerie n’ait pas été aussi forte que nous l’espérions, la direction a tout de même pu retourner 841 millions de dollars aux actionnaires – 500 millions de dollars via le rachat de 6,5 millions d’actions et les 341 millions de dollars restants sous forme de dividendes. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long TJX Companies. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Un acheteur porte un sac à l’extérieur d’un magasin TJ Maxx à New York, États-Unis Victor J. Bleu | Bloomberg | Getty Images