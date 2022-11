TJX atteint un niveau record car la raison pour laquelle nous possédons un détaillant hors prix s’est jouée au cours du trimestre

Le club holding TJX Companies (TJX) a annoncé des bénéfices et des ventes aux États-Unis du troisième trimestre 2023 plus élevés que prévu avant la cloche d’ouverture mercredi, augmentant les actions du détaillant hors prix de près de 4% à un niveau record. La surabondance des stocks dans les chaînes à prix plein s’est déroulée comme nous l’avions prévu, s’avérant être une aubaine pour TJX, dont les marques incluent TJ Maxx, Marshalls et HomeGoods. Le bénéfice par action ajusté de 86 cents a dépassé les attentes de 6 cents et était bien supérieur aux propres prévisions de BPA de la direction, comprises entre 77 et 81 cents, en raison de certaines dépenses qui devaient auparavant être réalisées au cours du troisième trimestre et ont été repoussées au quatrième trimestre (en cours). Le nombre ajusté excluait également un avantage fiscal de 5 cents par action lié à la cession de l’investissement minoritaire de la société dans le détaillant russe de vêtements à bas prix Familia. Alors que les revenus mondiaux ont chuté de 3 % d’une année sur l’autre à 12,17 milliards de dollars et étaient un peu en deçà des estimations de 12,3 milliards de dollars, les ventes aux États-Unis de 9,4 milliards de dollars, en baisse de 1 % par an, ont dépassé les 9,23 milliards de dollars attendus. Ce fut un trimestre solide de TJX, et la direction a pu réitérer le point médian de sa fourchette de prévisions pour l’exercice 2023, malgré la nécessité de réduire le haut de la fourchette en raison d’un vent contraire estimé sur les devises qui n’avait pas été précédemment pris en compte. Les prévisions. Alors que le trafic des clients américains était en baisse au cours du trimestre, la direction a noté qu’il s’est amélioré de manière séquentielle et s’est amélioré tout au long du trimestre. De plus, la taille moyenne du panier aux États-Unis a augmenté. S’exprimant sur la surabondance des stocks chez les détaillants à prix plein, la direction de TJX a déclaré lors de son appel post-bénéfice : “Le marché regorge de marchandises de marque de qualité parmi les bonnes, les meilleures et les meilleures marques.” En conséquence, l’équipe a ajouté qu’elle pensait aborder son quatrième trimestre en position de force “pour tirer parti de l’environnement d’achat formidable et pour diffuser de nouveaux assortiments passionnants dans nos magasins et en ligne cette saison des fêtes”. Compte tenu de ces vents favorables, et du fait que TJX est l’endroit où acheter pour un consommateur plus sensible aux prix en raison d’un ralentissement de l’économie et de la normalisation des bilans des ménages, nous relevons notre objectif de prix Club sur l’action à 84 $ par action contre 74 $. Cela reflète environ 24x les estimations des bénéfices de l’exercice 2024 (année civile 2023), une légère prime par rapport au multiple légèrement supérieur au multiple moyen sur cinq ans de 22x. Cependant, c’est une prime qui, selon nous, est justifiée compte tenu de l’incroyable soutien de l’environnement d’exploitation pour le modèle commercial de TJX. Prévisions pour le quatrième trimestre La direction s’attend désormais à ce que les ventes du quatrième trimestre se situent entre 13,9 milliards de dollars et 14,1 milliards de dollars, en dessous de l’estimation consensuelle de 14,26 milliards de dollars. Le BPA pour le quatrième trimestre devrait se situer entre 85 et 89 cents par action, en dessous du consensus de 94 cents et en baisse par rapport à la fourchette de 92 à 96 cents par action impliquée par le guide du troisième trimestre et de l’année complète fourni avec le deuxième exercice de TJX. résultats trimestriels en août. Peu de temps après cette publication du T2 fiscal, le Club a ouvert une position dans TJX et, depuis mercredi, a un gain non réalisé de plus de 20 % sur les 950 actions que nous détenons. La direction s’attend à ce que le calendrier des dépenses qui a bénéficié aux résultats du trimestre déclaré s’inverse au cours du (quatrième) trimestre en cours. En d’autres termes, les dépenses qui ont été repoussées au profit des résultats du troisième trimestre seront réalisées au quatrième trimestre. Les ventes des magasins comparables aux États-Unis devraient être stables à 1 % au quatrième trimestre, mieux que les attentes pour aucun changement, à mi-parcours, et représentant une révision à la hausse par rapport au guide de stagnation à 1 % proposé avec la publication du deuxième trimestre . Compte tenu des perspectives du quatrième trimestre, la direction s’attend à ce que les ventes de l’année se situent entre 49,3 milliards de dollars et 49,5 milliards de dollars, en baisse par rapport à la fourchette prévue de 49,6 milliards de dollars à 49,9 milliards de dollars. La société, lors de l’appel, a attribué la révision à la baisse à des “taux de change défavorables” qui auront un impact négatif sur les résultats du quatrième trimestre. Le guide est inférieur à l’estimation consensuelle de 49,78 milliards de dollars qui paraîtra. Le bénéfice dilué ajusté pour l’année entière devrait se situer entre 3,07 $ et 3,11 $ par action, en deçà des attentes de 3,10 $ par action à mi-parcours. Ce guide représente également un resserrement autour du point médian de 3,09 $ par rapport à la fourchette de 3,05 $ à 3,13 $ par action fournie avec la publication du trimestre précédent. Lors du communiqué, la direction a noté que la réduction du haut de gamme est due à un vent contraire attendu de 2 cents par action sur les taux de change. De plus, la direction a révisé à la hausse ses perspectives de ventes des magasins comparables aux États-Unis dans une fourchette allant de 1 % à 2 %, une amélioration par rapport au résultat en baisse de 2 % à 3 % précédemment attendu. Résultats du troisième trimestre Le total des ventes des magasins comparables aux États-Unis au troisième trimestre fiscal a chuté de 2 %, ce qui est inférieur aux estimations d’une baisse de 4,4 %. Pour rappel, la direction définit les ventes des magasins comparables comme les ventes des magasins qui ont été en opération pendant tout ou partie de deux exercices financiers consécutifs. En d’autres termes, nous parlons de magasins qui entament leur troisième exercice financier d’exploitation. Cela exclut les nouveaux magasins, les magasins fermés définitivement ou fermés pour une période prolongée ainsi que les résultats du commerce électronique. Lors de l’appel, la direction a souligné qu’en raison de l’impact de Covid, les ventes des magasins comparables avaient augmenté de 14% sur une base cumulée de trois ans. Ils ont également déclaré que les ventes des magasins comparables aux États-Unis “s’étaient améliorées chaque mois du trimestre sur la même base cumulée de trois ans”. Les ventes de Marmaxx aux États-Unis, y compris les magasins de marque TJ Maxx, Marshalls et Sierra, ont augmenté de 3 % pour atteindre 7,46 milliards de dollars mieux que prévu, bénéficiant d’une croissance de 3 % des ventes des magasins comparables. HomeGoods aux États-Unis, y compris les magasins de marque HomeGoods et Homesense, a vu ses ventes chuter de 14 % pour atteindre un niveau inférieur prévu de 1,95 milliard de dollars, souffrant d’une baisse de 16 % des ventes des magasins comparables À l’étranger, les ventes de TJX Canada de 1,29 milliard de dollars, en baisse de 1 % par an (ou en 4 % en devises constantes), étaient courts par rapport à l’estimation de 1,39 milliard de dollars ; tandis que les ventes de TJX International (qui comprend l’Europe et l’Australie) de 1,48 milliard de dollars, en baisse de 16 % par an (ou de 1 % à taux de change constant), ont été inférieures aux attentes de 1,65 milliard de dollars. Le total des stocks a terminé le troisième trimestre de l’exercice à 8,3 milliards de dollars, en hausse par rapport au niveau de 6,6 milliards de dollars observé il y a un an, la direction commentant le communiqué selon lequel ils sont “très à l’aise” avec leur position d’inventaire et sont configurés “extrêmement bien pour livrer” ce qu’ils décrire comme des marques et des cadeaux passionnants dans les magasins et en ligne cette saison des fêtes. Enfin, TJX Companies a généré des flux de trésorerie d’exploitation de 1,1 milliard de dollars. En conséquence, la direction a été en mesure de restituer 843 millions de dollars aux actionnaires, dont 500 millions de dollars via le rachat de 7,7 millions d’actions et les 343 millions de dollars restants via des dividendes. Avec cela, TJX a racheté pour 1,8 milliard de dollars d’actions et continue de prévoir de racheter un total de 2,25 à 2,5 milliards de dollars au cours de l’exercice 2023. Nous ne sommes pas les seuls intéressés par TJX. Comme nous l'avons écrit mardi, Third Point de Daniel Loeb a accumulé une position de 1,75 million d'actions dans TJX au cours des trois mois terminés le 30 septembre. gestionnaires de fonds spéculatifs. 