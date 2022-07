TJ Schlageter de JCA s’engage à Louisville – Shaw Local

Le programme de baseball de Louisville devient rapidement la Joliet Catholic Academy South.

Avec l’ancien Hilltopper Christian Knapczyk déjà sur la liste et le futur senior de JCA Trey Swiderski déjà engagé, les Cardinals ont ajouté un autre joueur pour échanger le brun et blanc de JCA au cardinal rouge et noir de Louisville.

Le lanceur gaucher TJ Schlageter a récemment annoncé son engagement à jouer pour les Cardinals. Au printemps, Schlageter était le meilleur lanceur des Hilltoppers lors de leur course au championnat d’État de classe 2A. Il a terminé la saison avec une fiche de 9-2, lançant 56 manches. Il a accordé 42 coups sûrs, 19 points mérités et 10 buts sur balles tout en en retirant 71. Il a également terminé la saison avec une MPM de 2,38.

Schlageter est plus qu’un simple pichet, cependant. Il pense être le quart-arrière partant de l’équipe de football Hilltopper à l’automne et devrait jouer un rôle important pour l’équipe de basket-ball en hiver avant de commencer la défense du titre de baseball au printemps. Avec une assiette aussi pleine, il pense que prendre sa décision d’aller à l’université maintenant rendra sa dernière année plus relaxante.

TJ Schlageter de la Joliet Catholic Academy lance un lancer contre Columbia lors de la demi-finale de l’État de baseball de classe 2A de l’IHSA. (Alex T. Paschal/[email protected]/credit)

“C’est bien de sortir ça de mon assiette”, a déclaré Schlagter, qui envisageait également TCU, Indiana, Northwestern et Central Michigan. “Non seulement pour aller dans un programme comme Louisville, mais maintenant je peux attendre avec impatience ma dernière année et ne pas avoir à me soucier de prendre une décision pour l’université.

“Louisville s’est fait un devoir de gagner avec des gars du Midwest, et cela m’attirait. C’était certainement un facteur contributif important.

Schlageter a déjà eu un été chargé, partageant son temps entre le football et le baseball.

“Nous avons terminé au tournoi de baseball de l’État début juin”, a-t-il déclaré. « Ensuite, c’était le camp de football à 7 heures du matin le lundi suivant. Mon équipe de baseball d’été [Cangelosi Sparks] sommes allés à un tournoi à Hoover, en Alabama, puis moi et Trey et [JCA baseball] Entraîneur [Jared] Voss est allé avec l’équipe de l’Illinois à un tournoi à Baton Rouge. Mon équipe de voyage participe actuellement à un autre tournoi à Indianapolis, et le football commence le 8 août.

“Ce fut un été chargé, mais c’est ce qu’il faut pour réussir.”

Schlageter sera heureux de se concentrer sur un seul sport une fois arrivé à Louisville.

“Le physique du football et la course sur le terrain de basket-ball me manqueront”, a-t-il déclaré. «Mais ce sera bien de pouvoir consacrer toute ma concentration au baseball. Je pense qu’en faisant cela, je peux faire un grand bond en avant.