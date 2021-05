TJ Oshie obtient un tour du chapeau lors du premier match depuis la mort de son père

Le match des Capitals de Washington contre les Rangers de New York a été une affaire laide et remplie de combats pendant de longues périodes, mais il a produit un moment émouvant en fin de procédure.

L’attaquant des Capitals TJ Oshie a enregistré le quatrième tour du chapeau de sa carrière en saison régulière lors de son premier match dans l’alignement de Washington après la mort de son père Tim à 56 ans. Oshie a raté le match de lundi contre les Rangers avant d’annoncer la mort de son père. qui avait reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer en 2012, mardi matin.

Oshie a ouvert le score mercredi soir avec un but en avantage numérique à peine 12 secondes après le début de la deuxième période. Il a ajouté un autre décompte sur le jeu de puissance plus tard dans le cadre, puis a obtenu le tour du chapeau – son premier depuis 2017 – avec un but dans un filet vide en troisième période.

L’émotion a montré pour Oshie sur le banc après son but de triplé, qui a aidé les Caps en désavantage numérique à terminer une victoire 4-2.

«Nous essayons d’être là pour lui et de prendre soin de lui et il finit par prendre soin de nous», a déclaré l’attaquant des Capitals Nic Dowd à propos d’Oshie, qui était entouré d’un câlin de groupe géant par ses coéquipiers au banc des Capitals après son tour du chapeau. but.

Les Capitals portaient des décalcomanies de casque avec «Coach» écrit dessus en l’honneur du regretté «Coach Osh».

« Tout ce que nous pouvons faire pour soutenir et être ici pour TJ et sa famille. C’est ce que font les équipes, je pense », a déclaré l’attaquant des Capitals Nicklas Backstrom. « Nous restons ensemble, nous sommes une famille. Nous tous. Tout ce que nous pouvons faire pour les soutenir et être là pour eux, nous allons le faire. »

Oshie ne faisait pas partie des joueurs mis à la disposition des médias mais il a partagé ses réflexions sur la nuit émouvante dans un tweet mercredi soir.

« Je n’ai que de l’amour pour mes coéquipiers, » il a écrit. « Je serai éternellement reconnaissant pour cette nuit et surtout parce que j’ai pu la partager avec mes frères. #ForCoachOsh. »

Tim Oshie était présent pour les célébrations lorsque les Capitals ont remporté la Coupe Stanley 2018, et son étreinte avec son fils TJ – et l’interview du plus jeune à propos de «Coach Osh» – ont été parmi les moments les plus émouvants de la victoire des Caps au championnat.

Contribution: Mike Brehm et Associated Press