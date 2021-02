Le chanteur de «Stay a Little Longer», raconte à Time que si sa communauté Nashviile très unie le savait depuis des années, il est maintenant prêt à dire au monde.

« Je suis très à l’aise pour être gay », a déclaré Osborne à la publication, ajoutant: « Je me trouve gardé pour ne pas vouloir parler de quelque chose avec lequel je n’ai personnellement aucun problème. Cela me semble si étrange. »

Il a ajouté qu’il sait que certains fans demanderont pourquoi il avait besoin de sortir, en disant: « Les gens demanderont, » Pourquoi faut-il même en parler? » et personnellement, je suis d’accord avec ça. Mais pour moi, me présenter à une cérémonie de remise de prix avec un homme serait époustouflant pour les gens. Ce ne serait pas comme: ‘Oh, cool!’ «

Le chanteur lauréat d’un prix CMA a dit qu’il voulait juste être lui-même.

« Je veux atteindre le sommet de ma carrière en étant complètement qui je suis », a-t-il déclaré. « Je veux dire, je suis qui je suis, mais j’ai gardé une partie de moi silencieuse, et ça a été étouffant. »

Osborne est actuellement le seul artiste ouvertement gay à avoir signé avec un grand label country, Time rapporte, Osborne se disant « curieux de savoir comment cela va se passer ».

Son frère le soutient complètement, affirmant qu’il est connu depuis longtemps et soutient sa décision de devenir publique.

« Si je devais faire effacer tout mon argent et mon succès pour que mon frère soit vraiment épanoui dans la vie », a déclaré John, « je n’y penserais même pas. Pas une seconde. »

Osborne a ajouté que ne pas partager sa pleine identité avec le public s’était senti « si solitaire et isolant », et a décidé qu’il devait donner plus de crédit à ses partisans pour leur ouverture d’esprit.

« Il y a des moments où je pense avoir marginalisé cette partie de moi pour que je me sente mieux », a-t-il déclaré. « Et je me rends compte que c’est une grande partie de qui je suis: la façon dont je pense, la façon dont j’agis, la façon dont je joue. Dieu, pensez à toutes les fois où nous parlons d’amour, et écrivons sur l’amour. C’est le la plus grande chose que nous ayons jamais ressentie. Et j’ai gardé le voile », dit-il.

Osborne a également parlé de son coming out sur les réseaux sociaux.