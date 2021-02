Chanteur country TJ Osborne se sent plus libre maintenant qu’il ne l’aurait jamais imaginé après s’être publiquement déclaré gay.

À la suite du joueur de 36 ans Frères Osborne leader partageant son histoire dans un TEMPS entretien avec le magazine le mercredi 3 février, il s’est ouvert lors de son apparition le 4 février sur Le spectacle Ellen DeGeneres sur les émotions intenses associées à ce voyage.

« Le simple fait de vous entendre dire que cela m’a vraiment rendu si émouvant », a déclaré l’interprète dans une vidéo de prévisualisation de l’épisode après l’animateur Ellen Degeneres mentionné dans son introduction qu’il venait de sortir. «J’essaye de ne pas pleurer à la télévision nationale en ce moment.»

TJ a expliqué que cela avait été une nouvelle expérience pour lui, étant donné qu’il n’était généralement pas du genre à partager beaucoup sur sa vie personnelle.

« Je pense que c’est un peu la chose vraiment belle dans tout ça pour moi, c’est que je n’ai jamais vraiment parlé à beaucoup de gens », a-t-il partagé. « Je ne l’ai fait qu’à quelques personnes, principalement parce que je trouve ça vraiment gênant et inconfortable. Et donc ça a été une expérience vraiment folle d’être sortie pour très peu de gens, même si beaucoup de mes amis et de ma famille le savaient. déjà, pour ensuite sortir publiquement d’un seul coup, ce qui était agréable à certains égards, à d’autres égards, cela a juste fait une journée très émouvante. «