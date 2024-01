TJ McConnell et les recrues aident à étourdir Sacramento

SACRAMENTO – Ils se faisaient le clown sans relâche, parce que c’est ce qu’ils font dans les moments de joie.

Lorsque l’ailier de deuxième année Bennedict Mathurin a été interviewé et a toussé, le gardien vétéran Buddy Hield l’a fait sortir de son jeu avec une blague impossible à imprimer. Et alors que Mathurin terminait, l’attaquant Obi Toppin et le centre Isaiah Jackson ont fait semblant d’être des membres des médias, faisant semblant d’enregistrer et de poser leurs propres questions.

Lorsque les recrues Jarace Walker et Ben Sheppard étaient interviewés ensemble parce qu’ils finissaient de se changer en même temps, Hield a plaisanté assez fort pour être filmé en disant que c’était “si mignon”.

“Je vous félicite pour cela”, a déclaré Hield avant de présenter plus tard à Sheppard un sac de nourriture de Frank Fat’s, le restaurant de cuisine chinoise préféré de Hield au cours de ses cinq saisons à Sacramento.

Le vestiaire des Pacers a tendance à être dynamique après les victoires en général, car les Pacers sont un jeune groupe de gars avec des personnalités colorées et un lien étroit qui portent encore relativement peu de pression après des années consécutives où ils ont complètement raté les séries éliminatoires. Ils s’amusent les uns les autres de manière quasi constante.

Mais le niveau de vertige dans le vestiaire du Golden 1 Center après leur victoire 126-121 contre les Kings jeudi soir était élevé même pour eux et à juste titre. De toutes les victoires remportées cette saison, celle-ci est peut-être la plus improbable.

Ils formaient, très temporairement, une équipe dans un état de transition entre son passé et son avenir. L’équipe qu’ils ont mise sur le terrain ne ressemblait guère à l’équipe qui a remporté 23 de ses 40 premiers matchs et atteint la finale du tournoi en cours de saison cette saison, et sans doute peu à l’équipe dangereuse qu’ils pourront mettre sur le terrain. pour la seconde moitié de la saison. Et ils jouaient contre une équipe de Sacramento qui venait de remporter à nouveau un titre de la division Pacifique en position de séries éliminatoires avec ses deux All-Stars et toutes ses pièces clés disponibles.

Bientôt, peut-être dès vendredi soir à Portland, les Pacers pourront titulariser deux All-Stars et les entourer d’un casting de soutien suffisamment bon pour au moins rendre nerveuses les équipes du plus haut échelon de la Conférence Est. Mais jeudi soir, aucun de ces All-Stars n’était disponible.

Le meneur Tyrese Haliburton est toujours en train de se remettre d’une tension aux ischio-jambiers gauche. L’attaquant double All-Star et All-NBA Pascal Siakam, acquis mercredi des Raptors dans un échange qui a envoyé le garde Bruce Brown et l’attaquant Jordan Nwora ainsi que trois choix de première ronde à Toronto, est arrivé à Indianapolis jeudi mais quand même n’a pas rejoint l’équipe sur la route. Brown et Nwora, bien sûr, sont déjà partis. De plus, le petit attaquant partant Aaron Nesmith a raté son troisième match consécutif en raison de problèmes au bas de la jambe. Andrew Nembhard, qui était titulaire au poste de meneur en l’absence d’Haliburton, a été éliminé tardivement en raison d’une entorse au dos.

Ils avaient 11 joueurs disponibles, mais deux d’entre eux étaient des joueurs bidirectionnels qui ont passé la majeure partie de leur saison en G League avec les Mad Ants. Ils sont entrés dans le match en sachant qu’ils devaient plus que jamais compter sur leurs recrues, qu’ils devraient se passer d’un deuxième véritable meneur et qu’ils devraient trouver un moyen de gagner avec des alignements qu’ils n’avaient pas. utilisé auparavant et qu’ils espèrent ne plus jamais avoir à utiliser.

Et pourtant, ils ont réussi.

Les Pacers se sont presque effondrés dans les dernières 2 min 30 s du match, permettant à leur avance de 16 points au quatrième quart de se réduire à 3 en raison de la pression sur tout le terrain et des pièges de Sacramento qu’ils étaient mal équipés pour gérer car ils étaient en désavantage numérique. . Cependant, ils ont obtenu des lancers francs clés de la part de Hield et de l’attaquant Jalen Smith et ont profité des lancers francs manqués du gardien de Sacramento Malik Monk pour mettre le match de côté. Ils entameront la deuxième soirée consécutive et potentiellement le début d’une nouvelle phase de leur saison avec une fiche de 24-17 qui les placera à égalité au sixième rang dans l’Est à mi-saison.

“Je suis sûr qu’il n’y avait pas beaucoup de gens qui s’attendaient à ce que nous gagnions ce soir”, a déclaré le meneur vétéran TJ McConnell. “Mais quand vous avez des gars qui intensifient comme Jarace l’a fait, Shep, tout le monde, tous ceux dont nous avons reçu des contributions, et à un niveau élevé. Nous nous sommes fait peur à la fin, mais nous sommes tout simplement très fiers de leur maturité. Échanger deux rotations joueurs et avoir un gars comme Pascal, qui n’est évidemment pas là, et Ty est toujours absent et Drew est absent. La façon dont nous avons intensifié ce soir, c’était génial à voir.

McConnell y est pour beaucoup, peut-être plus que tout autre joueur.

Lorsque la saison a commencé, l’entraîneur des Pacers, Rick Carlisle, a eu une conversation avec McConnell qui, selon l’entraîneur, l’a presque fait pleurer. Carlisle a gagné tellement de respect pour McConnell en tant que compétiteur et le joueur de 31 ans venait sans doute de réaliser la meilleure de ses huit saisons en tant que professionnel. Cependant, après avoir signé Brown, McConnell ne ferait pas partie de la rotation quotidienne pour commencer la saison.

McConnell, cependant, s’est révélé indispensable. Il joue en moyenne 16,9 minutes par match après une moyenne de 20,3 la saison dernière et de 24,1 la saison précédente. Il a remporté huit DNP, mais il est entré dans le match de jeudi avec une moyenne de plus de points (17,1) et de passes décisives (11,9) par 36 minutes que lors de toute autre saison de sa carrière.

Jeudi, les Pacers avaient plus que jamais besoin de lui puisqu’il était le seul meneur disponible. Il a répondu en faisant ce qu’il fait : maintenir le tempo frénétique des Pacers, attaquer férocement le bord autant que possible, distribuer le ballon et jouer une défense embêtante sur le ballon. Les Kings n’ont pas pu l’arrêter et il a marqué 20 points sur 9 tirs sur 14 pour devenir le premier joueur des Pacers au cours des cinq matchs manqués par Haliburton pour franchir la barre des 20 points. Ils ont quand même inscrit sept buteurs à deux chiffres et enregistré 33 passes décisives sur 49 buts sur le terrain et McConnell a mené une attaque implacable sur la jante avec 62 points dans la peinture.

“C’est l’un des grands meneurs de jeu remplaçants que j’ai jamais vu dans cette ligue”, a déclaré l’entraîneur des Pacers, Rick Carlisle. “Il a un niveau de compétition tout à fait unique. … C’est un compétiteur provocateur et il joue un rôle important dans ce que nous faisons ici.”

Turner a déclaré : “TJ… a fait un excellent travail cette année en franchissant la prochaine étape en étant ultra-agressif offensivement. Il peut évidemment ouvrir les gars et ainsi de suite, mais il a fait un excellent travail en dirigeant cette équipe avec nos meneurs. étant sorti.”

Les Pacers ont obtenu une production provenant de sources typiques. Mathurin a marqué 25 points en attaquant la jante aux côtés de McConnell, réalisant 11 des 21 paniers. Turner a marqué 18. L’attaquant puissant Jalen Smith a marqué 17 points sur 6 tirs sur 7 et a récupéré 13 rebonds. Toppin en a ajouté 10 sur le banc.

Mais tout le monde voulait parler de Walker et Sheppard. Les opportunités des deux choix de première ronde ont été limitées cette saison. Sheppard n’a disputé que 19 des 41 matchs des Pacers et Walker 14. Dans la plupart des cas, ils ont joué lors d’éruptions. Chacun a joué plus de minutes en G League cette saison que de minutes en NBA.

Mais jeudi, Sheppard était leur premier gardien à sortir du banc. Il a joué un record de 28 minutes, a marqué sept points et a marqué deux points à 3 points, mais plus important encore, il a assumé des missions défensives difficiles, notamment De’Aaron Fix de Sacramento et Kevin Huerter. Sheppard a capté quatre rebonds et deux interceptions et les Pacers avaient un +14 lorsqu’il était au sol.

Walker, quant à lui, a réussi un 1 sur 5 en première mi-temps en prenant feu en seconde période. Il était 5 sur 8 sur le terrain après la pause, dont 2 sur 3 à 3 points, montrant un tir qui s’est considérablement amélioré en raison de son passage en G League. Il a terminé avec 15 points, dépassant la barre des deux chiffres pour la première fois dans un match NBA.

“Ils ont joué comme des vétérans”, a déclaré Carlisle. “Cet environnement est devenu sauvage et fou. Ils sont restés calmes, sont restés agressifs et ont réalisé des jeux clés après des jeux clés. Ils ont passé des heures difficiles en G League, des voyages difficiles, etc. , et ce soir, ça a vraiment payé. Ces gars-là sont respectés dans le vestiaire, mais le niveau de respect a vraiment atteint un autre niveau ce soir après ce match.

Leur performance a contribué à la victoire de Hield à Sacramento, même s’il y est pour beaucoup lui-même.

Hield et Haliburton ont été acquis ensemble auprès des Kings en février 2022 dans le cadre de l’accord qui a envoyé Domantas Sabonis à Sacramento. Haliburton a été chaleureusement accueilli à son retour. Hield ne l’a pas fait, en raison de différends avec le personnel d’entraîneurs et le front office, sans parler d’un commentaire vulgaire fait lors d’une fusillade à Boston l’année dernière qui a été enregistré alors que son ancien coéquipier Daniel Theis était interviewé. Il a été hué chaleureusement l’année dernière lorsque les Pacers ont perdu contre les Kings, et cela s’est encore produit jeudi.

Cette fois, cependant, Hield était prêt. Il a envoyé des baisers à la foule lors de son introduction et a semblé accepter le traitement.

Hield a eu du mal avec son tir, ratant ses quatre premières tentatives à 3 points. Cependant, il a renversé ses deux derniers points et a terminé avec 12 points. Peut-être plus important encore, il a joué le rôle de meneur de jeu suppléant et a enregistré huit passes décisives contre seulement deux revirements.

“J’avais l’impression de toucher facilement les gars, de déplacer le ballon et de laisser le jeu venir à moi”, a déclaré Hield. “J’avais une belle apparence qui ne s’est pas dégradée. C’était amusant de venir ici et de m’adapter.”

Hield a été hué le plus intensément lorsqu’il était sur la ligne à 48 secondes de la fin, mais il a réussi les deux lancers francs.

“Je suis heureux qu’il ait gagné ici, c’est sûr”, a déclaré Turner. “Nous le voyons se faire huer ici à chaque fois, et c’est une blague courante dans les vestiaires, c’est drôle. … Je pense que l’année dernière l’a peut-être un peu gâché, même s’il ne l’admettra pas. Je pense cette année, il y était préparé.

Et contrairement à l’année dernière, où les Pacers disposaient de leur effectif complet, ils ont réussi à s’en sortir avec une victoire. Contrairement à la saison dernière, où les Pacers ont perdu neuf des 10 matchs qu’ils ont disputés lorsque Haliburton a raté le temps en raison d’une entorse au coude gauche, ils ont désormais une fiche de 3-2 pendant cette absence avec une marque de 2-2 lors de ce road trip dans l’Ouest. Ils pourraient être un…