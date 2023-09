TJ Mack veut que vous sachiez que vous pouvez vous asseoir : NPR

J’avais l’impression que c’était spécial, tu sais ? Et ce qui est drôle, c’est que mes vidéos sont généralement très spontanées. Je fais une prise et je les poste. Et cette chanson en particulier, j’en ai fait une prise, et pour une raison quelconque, le son n’a pas été enregistré. Alors je l’ai refait. Et la deuxième fois que je l’ai fait, c’était un peu plus serré et plus propre.