TJ Holmes vu sans alliance sur ‘GMA’ avec Amy Robach: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : abc

T. J. Holmes ne portait notamment pas son alliance alors qu’il animait Bonjour l’Amérique : ce que vous devez savoir le jeudi 1er décembre aux côtés du co-animateur Amy Robach. Le déménagement intervient après l’hôte de longue date, 45 ans, qui est marié à un avocat Marilee Fiebeg, a été vue très amicale avec Amy, 49 ans, lors d’une escapade dans le nord de l’État de New York. Les deux co-animateurs ont été vus se tenant la main et chargeant une voiture à l’extérieur pendant le voyage, et sur d’autres images, vus partager un rire agréable dans un pub de Times Square autour d’une bière. HollywoodLa Vie a contacté les représentants des hôtes et ABC – qui est le réseau qui diffuse GMA – mais n’a pas encore entendu de commentaires.

Plus à propos Amy Robach

TJ et Amy n’ont fait aucune mention des photos et des gros titres ultérieurs lorsqu’ils ont pris le bureau d’ancrage jeudi, mais ont partagé une interaction amicale qui est devenue virale sur Twitter. « Qui attend le week-end avec impatience ? TJ, apparemment nerveux, a interrogé Amy qui a répondu: “Ahh, moi!” TJ a ensuite plaisanté, “bien sûr que nous le sommes.” Ils ont également été vus en train de rire et de se tenir côte à côte pendant un segment de cuisson de biscuits avec Caroline Schiffne faisant aucun effort pour cacher leur chimie aux téléspectateurs hyper-engagés.

Amy Robach et TJ Holmes hébergent tous les deux GMA3 aujourd’hui : pic.twitter.com/7ZS4wGeYDm – Philippe Lewis (@Phil_Lewis_) 1 décembre 2022

Peu de temps après la publication des images d’Amy et TJ, le duo a fermé ses pages Instagram. Amy a notamment été mariée à Place Melrose acteur de cinéma Andrew Shue, 55 ans, depuis 2010. Shue a supprimé les photos d’Amy de sa page le 1er décembre, cependant, sans aucune explication. Elle a également été sans son alliance depuis un certain temps. Le couple n’a pas d’enfants, mais Amy a deux enfants avec son ex-mari Tim Mc Intosh: Ava19, et Analiser15. Quelques heures après la publication des photos, il a également été rapporté qu’Amy et Andrew avaient vendu leur condo à New York pour 5,8 millions de dollars le 18 novembre.

TJ a également épousé Marilee en 2010 et ils partagent une fille Sabine, 9, ensemble. Il est également papa de deux autres enfants de la première femme Amy Ferson, Brianna et Jaden. TJ a divorcé d’Amy en 2007.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Un rapport a également noté que le couple est « des adultes consentants qui ont été séparés » et « ont rompu avec leurs conjoints en août » via Personnes. “La relation n’a commencé qu’après cela”, a également déclaré la publication.