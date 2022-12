TJ Holmes et Amy Robach repérés lors d’un rendez-vous galant

Kesyhia Cole a dit un jour: “J’aurais dû tricher”, mais après avoir été harcelé publiquement, TJ Holmes et Amy Robach peuvent maintenant avoir des sentiments opposés.

Le duo a été aperçu pensif à New York au milieu de l’enquête d’ABC sur leur histoire d’amour au travail. C’est la première fois que les ancres ont été illustré ensemble depuis qu’ils ont été retirés de GMA : Ce que vous devez savoir.

Sur les photos obtenues par le Courrier quotidienle couple marchaient bras dessus bras dessous alors qu’ils entamaient leur sortie dans la Grosse Pomme. Les nouveaux hués semblaient initialement heureux de sortir de leur cachette (ou ils pourraient simplement garder les apparences puisque leurs emplois sont actuellement en jeu), mais leurs émotions étaient un contraste frappant à la fin de leur rendez-vous.

Le couple a gardé des sweats à capuche, des jeans et des trench-coats décontractés pour affronter la froide journée de Manhattan. Amy est entrée par l’entrée arrière de l’appartement de TJ mais les deux sont sortis par la porte d’entrée pour faire la courte promenade à travers le quartier financier jusqu’à The Capital Grille.

Pendant le voyage vers le restaurant, ils étaient pleins de sourires et de rires, mais après qu’Amy ait dégusté une salade et TJ un steak, les deux sont retournés à l’appartement de Holmes dans une humeur plus sombre. C’était probablement dû aux paparazzis qui ont pu entrer dans le restaurant et prendre des photos de deux d’entre eux pendant qu’ils dînaient. Une photo a même capturé le couple d’en haut – par-dessus une balustrade.

Les paps ont continué à suivre la maison de la quarantaine, ce qui a jeté encore plus de tristesse sur leur exaltation initiale. Les regards et les chuchotements des personnes qui sont passées ont peut-être également contribué à leurs visages désormais sans joie.

TJ et Amy ont enduré la honte publique au milieu des spéculations selon lesquelles les deux ont trompé leurs conjoints respectifs alors qu’ils restent en pause depuis GMA3. Le réseau ABC enquête toujours sur ce transpiré et quand.

Comme indiqué précédemment, Robach et Holmes auraient commencé leur relation en mars alors qu’ils étaient toujours mariés à l’acteur de leur partenaire de longue date Andrew Shue et à l’avocate Marilee Feibig. Les ancres ne se sont officiellement séparées de leurs partenaires qu’en août.

La source a dit Personnes,

“Il n’y a aucune suspension ici. Le réseau ne fait que collecter des informations pour le moment. La source a poursuivi: “Ils enquêtent sur la relation et comprennent les détails avant de déterminer la suite.”

Le président d’ABC News, Kim Godwin, a écrit une lettre aux membres du personnel traitant du scandale. Elle a écrit, les collègues qui s’embrassent le feront,

“rester hors des ondes en attendant l’achèvement d’un examen interne” et la couverture médiatique “peuvent détourner l’attention du travail incroyablement important que fait notre équipe ici à ABC News”.

Godwin ajouté,

« J’espère que nous continuerons à concentrer notre énergie sur ce que nous faisons le mieux. Et je veux que vous sachiez tous à quel point je suis extrêmement fier de votre travail acharné et de votre professionnalisme.

Je sais que cette débâcle a pris le GMA potins de travail à un tout autre niveau. Si seulement je pouvais être une mouche sur la fontaine à eau.

Les romances au travail ne se terminent généralement jamais avec succès. Suivez les conseils de la légendaire ligne Top Model de Tyra, “Apprenez de ça!”