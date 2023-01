TJ Holmes et Amy Robach Pack sur le PDA quelques heures après la sortie de «GMA»

Alexa, joue “’03 Bonnie & Clyde” de Jay-Z et Beyoncé…

TJ Holmes et Amy Robach ont officiellement fait leur départ de Bonjour Amériquemais il semble qu’ils gèrent très bien l’actualité.

Sur les photos obtenues par Page 6, le couple a été aperçu en train de faire ses valises sur le PDA à Los Angeles quelques heures seulement après avoir tous deux signé des accords de sortie avec ABC. Sur les photos, Robach chevauchant Holmes alors qu’elle sautait dans ses bras et enroulait ses jambes autour de lui à l’extérieur d’un restaurant, avec son ancien co-présentateur affichant un énorme sourire alors qu’il la tenait par la taille.

Les deux hommes n’ont montré aucun signe de stress à propos de leur chômage alors qu’ils se tenaient la main et partageaient des baisers le jour même où leurs contrats ABC étaient “signés, exécutés et conclus”, a déclaré une source. Page 6. Les New-Yorkais se sont rendus sur la côte ouest avant qu’ABC News n’annonce officiellement qu’ils quitteraient le réseau.

“Après plusieurs conversations productives avec Amy Robach et TJ Holmes sur différentes options, nous avons tous convenu qu’il valait mieux pour tout le monde qu’ils quittent ABC News”, a déclaré le réseau dans un communiqué à l’époque. “Nous reconnaissons leur talent et leur engagement au fil des ans et sommes reconnaissants pour leurs contributions.”

Alors que Holmes et Robach semblent bien avec les nouvelles, les rapports du Bête quotidienne affirment qu’ABC News “saigne d’une blessure auto-infligée” à la suite du scandale. Six hauts responsables d’ABC News ont déclaré au point de vente que le patron de News, Kim Godwin, était sur une glace mince avec les dirigeants de Disney au sujet d’elle et de la gestion de l’affaire par son équipe, lui faisant rapidement perdre la confiance de la salle de rédaction.

Plusieurs membres du personnel d’ABC ont critiqué Godwin pour sa note de service initialement nonchalante après l’annonce de l’affaire Holmes et Robach, citant également son incapacité à prendre une décision et permettant à une histoire de deux jours de se transformer en deux mois de gros titres salaces et de crises de relations publiques incessantes.

“Elle ne comprend pas l’organisation et elle s’est entourée de personnes incompétentes”, a déclaré un membre du personnel d’ABC News.

