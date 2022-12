TJ Holmes a eu une liaison avec le producteur de GMA avant Amy Robach

Et comme nous l’avions prédit, le scandale d’infidélité de TJ Holmes et Amy Robach devient de plus en plus compliqué de minute en minute.

Selon Page 6le bien-aimé Robin Roberts a confronté Holmes et Robach à propos de rumeurs de liaison et non seulement TJ a aveuglé sa femme Marilee Fiebig avec l’affaire, mais une source a révélé qu’il l’avait également trompée avec un GMA producteur.

Il y a plusieurs années, Roberts a informé Robach et Holmes de rumeurs circulant dans les bureaux de GMA concernant une affaire présumée. Une source a partagé Roberts, “les a tous les deux mis de côté et a essentiellement dit:” Arrêtez ça “.”

Naturellement, Holmes a nié l’affaire, mais a été tellement perturbé par son interaction avec Roberts qu’il a fait part de ses préoccupations aux supérieurs.

L’initié a dit,

« Il était correspondant à l’époque et il ne voulait pas que Robin pense cela de lui. Il est allé à [ABC brass] et l’a devancé pour le rejeter parce que ce n’était pas vrai ».

Un autre initié a ajouté, TJ a discuté de la question avec Le producteur exécutif de “GMA” Michael Corn, parce que “ce n’était absolument pas vrai, et ça les a effrayés. L’amitié d’Amy et TJ a pris un coup lorsque les rumeurs ont commencé.

Ou ont-ils dû appuyer sur le bouton pause de l’affaire ?

La femme de TJ a été “aveuglée” par sa prétendue liaison avec Amy

Un membre du personnel a également déclaré Page 6, La femme de TJ a été « aveuglée » par le scandale de la tricherie. Apparemment, les deux étaient séparés depuis des mois, mais ils “réglaient les choses” lorsque Marilee a appris par les médias que les co-présentatrices avaient une relation amoureuse.

La révélation a également été une gifle pour Feibig étant donné que les deux couples avaient l’habitude de sortir ensemble.

Une source a dit,

“[Marilee] jamais pensé [him cheating] avec Amy parce qu’ils étaient amis. La fille d’Amy était la baby-sitter de leur fille ».

Elle n’avait aucune idée que Holmes avait une liaison avec Amy alors que le couple tentait de se réconcilier et a même passé le 45e anniversaire de TJ ensemble le 19 août.

Holmes a eu une liaison avec GMA Producteur Avant Robach

Avant Amy, il y avait Natasha, une Bonjour Amérique producteur avec lequel Holmes s’est engagé dans une liaison de 3 ans. Vous avez bien lu. Uno, dos, très ans.

Holmes était vraiment ici plonger et le faire comme s’il n’avait pas toute une femme à la maison.

Et obtenez ceci – un initié a dit Page 6, la productrice Natasha Singh et Holmes se confieraient TOUS LES DEUX à AMY au sujet de leur relation. La source a dit,

“Amy était la personne à qui ils sont allés parler de leur liaison et de leur mariage.”

Une autre source a réfuté ces affirmations en déclarant,

« elle n’a rien su de l’affaire jusqu’à ce qu’elle soit dans sa phase finale. Ils lui en ont parlé juste à la fin.

Je suppose que les vieilles femmes avaient raison quand elles conseillaient de partager avec vos amis à quel point votre homme est « satisfaisant » ne les amène qu’à vouloir « le tester » par eux-mêmes.

Puisque Singh était basé à Los Angeles et que Holmes était à New York, les tricheurs se liaient quand il était à Cali pour le travail.

En 2018, Singh a quitté GMA pour un poste chez CBS Mornings. A-t-elle fait ce geste pour se rapprocher de TJ ? Eh bien, cela semble être le cas. Les deux ont pu passer encore plus de temps ensemble et Homes avait même la clé de son berceau.

Un autre initié a révélé,

“Elle est tombée amoureuse de lui.”

Marilee a rapidement découvert un échange de courriels entre le duo de tricheurs et a confronté ses hubs. Holmes a ensuite mis fin à la relation avec Singh et s’est concentré sur la guérison de son mariage tout au long de la pandémie.

Robach est resté ami avec Singh, ce qui a grandement bouleversé Fiebig. Une source supplémentaire a déclaré,

“Elle verrait des photos d’eux sur Instagram et elle ne comprenait pas comment leur ami et le co-animateur de son mari pouvaient rester amis avec la femme qui avait tenté de rompre leur mariage.”

Page 6 rapports, l’amitié de Robach et Singh s’est effondrée au printemps de cette année à peu près au moment où Robach a commencé une liaison présumée avec Holmes.

Fiegbig s’est méfiée de la relation de Robach et de son mari vers l’été, alors qu’ils semblaient être “plus proches que leurs collègues”.

Plusieurs sources ont déclaré au magazine numérique que les liens sournois “auraient des réunions aléatoires pendant la journée et se rendraient au pub pour prendre un verre les uns avec les autres”.

C’est lors de la fête d’anniversaire susmentionnée de TJ, qui a eu lieu aux Bahamas, que Marille a découvert une carte d’anniversaire d’Amy qui était un peu trop intime à son goût. Une source dit que,

“Cela a ramené le vieux drame de Natasha. Elle ne pouvait plus lui faire confiance.

À première vue, TJ Holmes semble être un tricheur en série.

Amy, vous les perdez généralement comme vous les avez obtenus, alors profitez-en – pour l’instant.