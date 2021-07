TJ Ducklo obtient un nouvel emploi dans une entreprise de relations publiques après avoir quitté la Maison Blanche au milieu d’un scandale

« Comme nous tous, il a fait des erreurs, en a payé les conséquences et en a tiré les leçons », a-t-elle déclaré au média, qui a publié l’annonce mercredi matin. « Nous sommes incroyablement ravis de l’avoir dans notre équipe où il dirige déjà des crises de haut niveau et des engagements à New York, LA et dans le monde, et devient un conseiller de confiance pour les dirigeants d’entreprise. »

Ducklo travaille maintenant pour Risa Heller Communications, qui est dirigée par son homonyme, Risa Heller. Elle était autrefois directrice des communications pour le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., et a travaillé pour l’ancien gouverneur de New York David Paterson.

Heller a également travaillé pour la fille de l’ancien président Donald Trump, Ivanka Trump, selon Buzzfeed.

Ducklo, qui a un cancer du poumon, a été brièvement suspendu de son poste à la Maison Blanche avant de démissionner en raison d’avoir dit à un journaliste « Je vais te détruire ». Il aurait également fait des commentaires désobligeants et misogynes à la journaliste, qui est une femme.

Il s’est excusé après l’incident signalé en février.

Les personnes qui ont d’abord parlé à CNBC du nouvel employeur de Ducklo, avant l’annonce à Punchbowl, ont refusé d’être nommées afin de parler librement d’une embauche qui n’avait pas encore été annoncée.

Le bureau de Heller est spécialisé dans les communications d’entreprise et de crise, en menant des campagnes pour les organisations à but non lucratif, ainsi qu’en aidant à la défense des intérêts et aux affaires réglementaires, entre autres. Avec ses liens avec Biden et l’administration, Ducklo pourrait être d’une aide sur le plan réglementaire pour les clients de Heller.

Ducklo et Heller n’ont pas renvoyé de demandes répétées de commentaires, notamment en ne niant rien que CNBC leur a demandé au sujet de l’ancien attaché de presse adjoint de la Maison Blanche.

De nombreux autres dirigeants de l’entreprise viennent d’horizons très divers, y compris des passages antérieurs chez Fox News, le New York Post et au sein du bureau de la sénatrice Amy Klobuchar.

Peu d’employés répertoriés sur le site Web de Heller ont des liens antérieurs avec Biden. Crains New York rapporte que la société de Heller représente des clients de renom tels que le New York City FC de la Major League Soccer, Airbnb et le Metropolitan Opera.

Avant que Ducklo ne quitte l’administration Biden, il était connu pour être l’un des conseillers en communication les plus proches du président. Il était auparavant le porte-parole en chef de la campagne de Biden.

Ducklo a également une expérience en dehors de la politique, notamment en tant que directeur des communications pour NBC News.