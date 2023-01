‘Titus & Tate’ parle de Patrick Ewing, Wagner et Bronny lors du dernier spectacle à FOX Sports

Demandez à n’importe quel fan de basket-ball universitaire quel est son segment préféré sur le « Titus & Tate » podcast, et il y a de fortes chances que vous receviez de nombreuses réponses concernant le toujours populaire “Good Guy/Bag Guy”.

Il était tout à fait normal que le duo clôture son dernier spectacle à FOX Sports avec son morceau bien-aimé.

Mark Titus et Tate Frazier ont tous deux incliné leur chapeau à l’entraîneur de basket-ball masculin de Georgetown, Patrick Ewing, en tant que “bon gars” de la semaine. L’équipe d’Ewing a mis fin à une séquence de 29 défaites consécutives dans le Big East avec une victoire de 81-76 sur DePaul mardi soir.

Avant mardi, Georgetown – l’un des programmes les plus accomplis de l’histoire du basket-ball universitaire – n’avait pas remporté de match de conférence depuis le 13 mars 2021. La victoire a mis fin à la plus longue séquence de défaites de l’histoire de la Big East Conference.

“Bravo à Georgetown”, a déclaré le co-animateur Frazier. “Je suis content qu’ils aient remporté la victoire. Je n’arrive pas à croire ce que je regardais, mais c’était comme de l’histoire.”

L’équipe d’Ewing se rendra maintenant dans la Grosse Pomme pour affronter la Saint-Jean dimanche au Madison Square Garden (14 h HE sur FS1). Les Hoyas chercheront leur première séquence de deux victoires consécutives depuis le début de la saison 2-0 avec des victoires sur Coppin State et Green Bay.

Alors qu’Ewing a été nommé le “Good Guy” de la semaine, Titus et Tate ont considéré la famille Wagner – Milt, Dajuan et Dajuan Jr. – comme leur “Bag Guy (s)”.

Les trois membres de la famille Wagner ont tous été honorés en tant que McDonald’s All-Americans après que Dajuan Jr., qui est l’un des meilleurs espoirs du pays, ait été nommé pour le match de 2023. Un garde de 6 pieds 3 pouces et 165 livres de Camden High School (New Jersey), Wagner Jr. est la recrue classée n ° 3 dans la classe 2023, selon le classement composite 247Sports.com. Il a signé avec Jon Calipari et les Wildcats du Kentucky.

Milt Wagner, qui a joué à Louisville de 1981 à 1986, a joué dans le McDonald’s All-American Game de 1981. Il a mené les Cardinals au championnat NCAA 1986, ainsi que trois Final Fours. Son fils, Dajuan Wagner, a également joué pour Calipari, passant un an à Memphis lors de la campagne 2001-02. Il a été nommé joueur national de l’année au lycée en 2001 et a participé au McDonald’s All-American Game la même année.

“C’est plutôt cool, mais ça vous fait aussi vous sentir vieux”, a déclaré Frazier. “L’idée que les petits-fils sont maintenant All-Americans. … Le fils de Dajuan, Peja’s [Stojakovic] fils, LeBron [James] fils sont All-Americans. Ouais. Je n’aime pas ça.”

Le dernier segment de l’émission de Titus et Tate présentait leur segment “Fraud Power Rankings”.

Le duo a parlé de l’avenir de Bronny James et si l’État de l’Ohio – où Titus a joué de 2006 à 2010 – reste parmi ses meilleures écoles.

“Je suis prêt à dire, à moins que vous ne l’entendiez de moi, Bronny James à Ohio State est toujours en ligne”, a déclaré Titus.

Le duo a ensuite clôturé le spectacle avec quelques derniers adieux, mais pas avant de se placer en plaisantant à la première place du “Fraud Power Rankings” de cette semaine.

“Quand nous sommes arrivés ici à FOX, c’était en janvier 2020, et nous ne savions pas à quoi ressemblait l’avenir de la série, nous savions juste que nous aimions parler de basket-ball universitaire les uns avec les autres”, a déclaré Frazier. “Nous n’avions aucune idée de ce que cela allait devenir. Nous avons passé de bons moments.”

