Titus Low: Singapour emprisonne le créateur d’OnlyFans pour avoir défié l’ordre de la police de rester en dehors du site

Un tribunal de Singapour a condamné mardi un créateur d’OnlyFans à trois semaines de prison pour avoir enfreint un ordre de la police de rester en dehors du site d’abonnement pour adultes alors qu’il faisait l’objet d’une enquête pour avoir prétendument enfreint les lois sur l’obscénité.

Titus Low, 22 ans, a plaidé coupable à l’accusation et à un autre chef d’accusation de transmission de matériel obscène pour lequel il a été condamné à une amende de 3 000 dollars singapouriens (environ 2 000 dollars), selon des documents judiciaires. Il commencera sa peine de prison le 26 octobre, a déclaré son avocat à CNN.

La vente et la production de matériel pornographique sont illégales à Singapour, mais cela n’a pas empêché OnlyFans de se constituer une clientèle dans la ville-État conservatrice – où regarder de la pornographie n’est pas contraire à la loi, mais les sites en ligne sont limités par les censeurs de l’État.

Low est le premier créateur d’OnlyFans à être poursuivi à Singapour. Il a rejoint le site célèbre pour son contenu NSFW en avril 2021 et avait à un moment donné plus de 3 000 abonnés payants à sa chaîne – principalement des hommes.

Son image bisexuelle a défié les tabous dans le pays, qui a annoncé en août qu’il abrogerait une loi de l’époque coloniale qui criminalisait le sexe gay.

La police a arrêté Low en décembre de l’année dernière après qu’un homme s’était plaint trois mois plus tôt d’avoir trouvé une vidéo obscène de la star d’OnlyFans sur le téléphone de sa nièce de 12 ans.

Low a ensuite été libéré sous caution à la condition qu’il n’accède pas à son compte OnlyFans.

Au tribunal mardi, les procureurs ont déclaré que Low avait enfreint cette ordonnance et « sapé les enquêtes policières pour faire avancer ses intérêts financiers » à plusieurs reprises.

Low a admis devant le tribunal qu’il ne s’était pas conformé à l’ordre de la police. Il a déclaré au tribunal qu’il avait contacté OnlyFans pour retrouver l’accès à son compte à plusieurs reprises car il se sentait “obligé” de continuer à fournir du contenu à ses abonnés.

L’avocat de la défense Kirpal Singh a déclaré à CNN que le contenu pour adultes de Low avait été “redistribué à son insu, sans son autorisation ou son consentement”.

“Il n’a pas non plus publié de messages sur la plate-forme et veut enfin passer à autre chose”, a déclaré Singh, ajoutant que Low n’avait pas l’intention de faire appel.

CNN a contacté OnlyFans pour obtenir des commentaires, mais n’avait pas eu de réponse au moment de la publication.

Low a déclaré mercredi à CNN qu’il était “prêt” à purger une peine de prison. “Je prévois de beaucoup méditer et lire”, a-t-il déclaré. Et il a également refusé d’exclure un retour à OnlyFans.

« Ce ne serait pas juste si l’interdiction restait. J’aime ce que je fais et c’est ce pour quoi je suis connu. Mes nus sont déjà là-bas », a-t-il déclaré.

“Mais c’est aussi la nature d’OnlyFans. Les créateurs ont peu de contrôle sur la fuite ou la recirculation de notre matériel à notre insu et ce n’est pas quelque chose que je peux contrôler, mais je serai certainement plus prudent à l’avenir.