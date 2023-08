Titres de poste du futur : Chief Heat Officer

Une approche globale : Gilbert travaille au Bureau de la résilience du comté, qui compte des personnes désignées pour travailler sur l’élévation du niveau de la mer, l’atténuation des émissions de carbone et la réduction des déchets. « Ensemble, dit-elle, nous veillons à aborder le problème dans une perspective intégrée. » Elle reconnaît que certains peuvent être sceptiques quant à son rôle car « si vous travaillez et vivez dans un environnement climatisé et que vous pouvez vous le permettre, vous pouvez gérer le chauffage, [and] tu n’as pas besoin de moi.

Informer, préparer, protéger : Gilbert se concentre sur les personnes les moins capables de se protéger et de protéger leurs familles contre les fortes chaleurs : les communautés les plus pauvres et les Noirs et les Hispaniques ont tendance à en supporter le poids. Ses efforts de collaboration pour maintenir la fraîcheur des maisons, des installations et des quartiers à un prix abordable vont de la création de programmes qui protègent les travailleurs extérieurs à la plantation d’arbres qui aident à atténuer les effets des îlots de chaleur.

Parcours de carrière : Gilbert s’est spécialisé en sciences de l’environnement au Barnard College de New York et a ensuite obtenu une maîtrise en administration publique à la Kennedy School of Government de Harvard, en se concentrant sur le développement des communautés urbaines. Le métier de chef du chauffage n’existait pas à l’époque, dit-elle, mais si cela existait, « j’aurais été vraiment intéressée ». Certaines questions ont peut-être changé, explique-t-elle, « mais lorsque j’ai étudié le changement climatique au milieu des années 80, c’était une science acceptée ».