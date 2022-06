Titre IX : La carrière de Scurry, le droit lié à jamais au Smithsonian

Le maillot de l’équipe nationale de football des États-Unis de Briana Scurry est au Musée national d’histoire et de culture afro-américaine du Smithsonian dans une exposition permanente qui note la contribution du titre IX à l’égalité des chances.

La loi a ouvert la voie à la gardienne noire pour faire tomber les barrières avec son talent, sa détermination et son courage, amassant une longue liste d’honneurs dans ce qui était un sport à prédominance blanche.

« Lorsque les conservateurs du Musée national d’histoire et de culture afro-américaines nous ont contactés, je me souviens avoir pensé que cela ne pouvait pas être réel – parce que la raison en est que je n’avais pas réalisé que mon travail dans le football et mon plaidoyer pour TBI (traumatic brain blessure) et les droits des homosexuels avaient en fait un impact si important dans ma communauté que je mériterais d’être dans ce musée », a-t-elle déclaré.

Scurry, 50 ans, a un titre de Coupe du monde, deux médailles d’or olympiques et a été la première femme noire à être intronisée au National Soccer Hall of Fame.

C’est un CV époustouflant, encore plus impressionnant compte tenu du parcours complexe de Scurry.

Elle a relevé des défis en tant que femme noire ouvertement homosexuelle dans ce qui était un sport à prédominance blanche. Il n’y avait pratiquement aucun joueur qui lui ressemblait lorsqu’elle est montée sur la plus grande scène du sport; aujourd’hui, la liste de l’équipe nationale de football des États-Unis comprend huit femmes de couleur.

Scurry a réfléchi sur sa carrière dans les mémoires, « My Greatest Save: The Brave, Barrier-Breaking Journey of a World Champion Goalkeeper » publié ce mois-ci – adapté au 50e anniversaire de jeudi du titre IX.

La championne du monde a bénéficié de bourses d’études que la loi a apportées aux sports féminins – c’était la seule façon pour elle de fréquenter l’université. Elle a également eu la chance d’avoir des défenseurs qui l’ont élevée, de l’entraîneur Pete Swenson qui a secrètement payé les frais de son équipe de jeunes d’élite au Minnesota, à la femme – plus tard sa femme – qui l’a aidée à sortir d’une lésion cérébrale qui a assombri son esprit pendant trois ans.

Mais la persévérance de Scurry l’a amenée dans l’équipe nationale en 1994 et elle a joué 173 matchs pour son pays au cours d’une carrière qui a duré 14 ans.

Son moment décisif a été la finale de la Coupe du monde 1999 au Rose Bowl. Le match contre la Chine s’est soldé par des tirs au but et l’arrêt en fusillade de Scurry a préparé le coup gagnant de Brandi Chastain. Le maillot porté par Scurry est celui exposé au Smithsonian.

Scurry se souvient très bien du moment. Normalement, pour les PK, elle suivait une routine stricte, se concentrant sur elle-même et rôdant vers le but « comme un gros chat » tout en évitant le regard de son adversaire.

« Pour une raison quelconque, et à ce jour je ne peux pas l’expliquer, sur ce troisième coup de pied, quelque chose dans mon esprit a dit ‘Regarde’, et donc je l’ai regardée et j’ai pu voir que ses épaules étaient inclinées et qu’elle marchait en quelque sorte. avec un petit jogging léger et elle n’avait vraiment pas l’air d’être confiante. Et j’ai tout lu dans ce regard et je me suis dit « C’est celui-là ».

« Ainsi, avant d’entrer dans le but, je savais que je sauvais celui-ci. »

Puis 13 ans après ce moment glorieux, Scurry a été impliqué dans la controverse lors de la Coupe du monde 2007.

L’entraîneur Greg Ryan a décidé de lancer le gardien vétéran contre Hope Solo lors du match de demi-finale contre le Brésil. Les États-Unis ont perdu 4-0 et Solo a publiquement critiqué la décision, accusant essentiellement Scurry de la défaite.

«Je pense que la doublure argentée était mes coéquipiers, qui m’ont soutenu. J’ai vraiment respecté ce que représentait l’équipe nationale féminine, et ce qu’elle a fait était bien en dehors des limites et une anomalie – le sortir de la maison », a déclaré Scurry à propos de Solo. « J’ai aussi appris à pardonner à quelqu’un – c’était vraiment ce que c’était – apprendre à pardonner à quelqu’un qui m’a clairement senti trahi. »

Mais le vrai drame dans la vie de Scurry surviendrait des années plus tard, alors qu’elle jouait pour son équipe professionnelle, le Washington Freedom. Lors d’un match avec l’Independence de Philadelphie, Scurry s’est mis un genou à la tête.

Atteinte d’une commotion cérébrale, elle ne devait être absente que quelques jours. Mais pendant plus de trois ans, elle a lutté contre des maux de tête constants, des vertiges, une sensibilité à la lumière et des trous de mémoire. Une intervention chirurgicale expérimentale qui a retiré deux boules de nerfs emmêlés à l’arrière de sa tête l’a finalement ramenée.

« Je me sentais complètement déconnecté de ce que j’aimais faire avant et de toutes ces différentes choses. Les gens décrivent la dépression de cette façon : vous n’êtes plus dans les choses que vous faisiez auparavant, vous vous isolez, vous vous retirez et vous avez peu d’énergie », a-t-elle déclaré. « Je veux dire, c’est littéralement comme débrancher, c’est ce que j’ai ressenti. »

De cette période sombre a émergé une lumière : elle a rencontré Chryssa Zizos, la directrice d’une société de relations publiques à Washington DC. Zizos a aidé Scurry à racheter ses médailles d’or olympiques, qu’elle avait mises en gage, et l’a mise sur la voie de la guérison.

Ils sont tombés amoureux. En 2018, le couple s’est marié.

« Ma tête, c’est ça qui a tout déclenché, non ? Alors n’est-ce pas incroyable ? Et c’est la beauté : j’ai appris à trouver cette doublure argentée dans tout. C’est une chose tellement clichée à dire, mais quand il s’agit de choses concrètes et horribles, qui à l’époque étaient la pire chose qui soit, cela a fini par être le début de quelque chose d’incroyable », a-t-elle déclaré.

« Ouais, tout est dans la façon dont vous le regardez. »

Anne M. Peterson, Associated Press