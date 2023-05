Titre 42: Les États-Unis se préparent à des scènes chaotiques à la frontière mexicaine alors que l’interdiction d’immigration expire – en direct

Les évènements clés

il y a 1 m 07h34 HAE

À partir du 12 mai, les demandeurs d’asile seront autorisés à demander à nouveau l’asile à la frontière et seront interrogés par les agents de l’immigration. Ceux qui s’avèrent avoir une « crainte crédible » d’être persécutés dans leur pays d’origine peuvent rester aux États-Unis et passer par le système judiciaire de l’immigration jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise.

Cela peut prendre des années. Alors que certaines personnes sont détenues pendant que leur procédure d’asile se déroule, la grande majorité est libérée aux États-Unis avec des avis à signaler aux autorités ou au tribunal.

Déjà, certains endroits le long de la frontière américano-mexicaine longue de 2 000 milles voient un plus grand nombre de migrants que l’hiver dernier. Le Le chef de la patrouille frontalière américaine, Raul Ortiz, a déclaré lundi sur Twitter que ses agents avaient arrêté environ 8 800 migrants par jour sur une période de trois jours traversant la frontière sans autorisation. Ce chiffre était en hausse par rapport à environ 5 200 par jour en mars et à un rythme dépassant le décompte de décembre, le mois le plus élevé jamais enregistré. Mais être en mesure de demander l’asile ne signifiera pas nécessairement une plus grande chance d’être autorisé à rester aux États-Unis et à passer par le système judiciaire qu’auparavant – et pourrait signifier une moindre chance.